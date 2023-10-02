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父母之命

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天，在日本大阪某個舉行「快速約會」的大廳裡人聲鼎沸，擠滿60名參加者。仔細端詳，不禁摸不著頭腦，為什麼所有參加者都是長者？有些看上去甚至逾80歲高齡，長者們都那麼思想開通，公然來尋覓另一半嗎？

非也！全部參加者都是為子女而來，有些甚至已參加過數次，均鍥而不捨、高調推銷自己的適婚子女，期望為他們盡速覓得結婚對象。

我不禁嘖嘖稱奇，這是什麼年代，婚姻大事竟要勞煩父母作主，難道自由戀愛已不再流行了？

這是迫不得已呀，子女們普遍都忙碌，日本人平均每星期工作70小時，要怎麼騰出時間去結識？歲月一晃而逝，愈來愈多人錯過適婚年齡，於是渴求抱孫的父母焦急了，於是主動代子女參加「快速約會」，他們子女的年齡介於28至51歲不等。

渴求抱孫的父母也許想多了，想結婚都難，更莫說生兒育女了。據悉2021年，日本登記結婚的男女大概有50萬，是二次大戰以來最少的，只有1970年代的一半。

「我的孩子很乖，無不良嗜好，是一名工程師」、「我的女兒是老師，人好善良，最喜歡小動物了」，家長們若談得攏，會進一步安排子女見面。這類家長安排的姻緣成功率有多少不得而知，暫時僅聽過一對成功結婚的個案。

年輕一代對結婚興趣不大，已是世界趨勢。男性若經濟條件不理想，絕對不想扛起養家重擔，下班一頭栽進電腦遊戲還比較划算；女性享受自由自在旅遊世界多寫意，結婚、生小孩、做家務？就留給傻瓜吧！

日本

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