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西方的法治

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國共產黨的創始人之一陳獨秀曾說：「西方人以法治為本位，以實利為本位，故以小人始、以君子終；中國人以感情為本位，以虛文為本位，故全都以君子始、以小人終。」這話令人深思。

今日講法治只會聯縏到西方的法治精神，因為西方幾乎人人守法，這種習慣在古希臘就已形成，古希臘歷史學家希羅多德(Herodotus)稱讚古希臘人是守法民族，但他們的守法背後畢竟源出其道德制約，屬於自我監管，這不同於中國古代的法家，有「法」而無「治」，用刑罰對付犯罪者，以收阻嚇之效。

西方的法治形成一種制度，要歸功於18世紀的思想家如洛克、康德和孟德斯鳩，他們對法治的特點是突出對個人和個人權利的尊重，認為人本身就是目的，人的生命、自由、財產權利是天賦，不可被任何權力剝奪。權利先在，權力是派生的，而國家和政府建立的目的，在於更好維護這種天賦權利。

回看西方的法治歷史，在憲政未成型前，17世紀便曾有一個重要爭論，即「王在法之上」抑或「王之法之下」？在英國，當英女王伊麗莎白一世駕崩，繼位者是她的外甥─蘇格蘭的詹姆斯六世搖身一變成為英倫三島的統治者詹姆斯一世，他大力鼓吹「君權神授」說，即「王在法之上」，國王不用守法。

繼詹姆斯一世後，繼位者是查理一世，此人連年用兵，可惜國庫空虛，想利用國會向人民徵重稅，結果與國會決裂，引發英國內戰。戰敗後英國人亮出「法治之劍」，在法庭上審訊他，由當時普通法專家約翰‧庫克(John Cook)當檢控官，把他推上斷頭台，成為西方第一個被人民所弒的君主，結束「君權神授」說，這是西方法治的一個躍進。

庫克 共產黨

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