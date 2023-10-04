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夜市為城市增添活力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

港府日前在西九文化區啟動「香港夜繽紛」活動，希望凝聚社會各界力量，帶動夜市經濟，既可以令市民的夜生活更加豐富，也希望藉此吸引更多遊客。經過了幾年疫情，很多香港人對「出夜街」、「食宵夜」等生活習慣都有所改變，要搞好夜經濟確實不易。

我喜歡逛夜市，除了有好玩好吃的，可以在夜市觀察當地人的生活文化。我認為成功的夜市經濟都有幾個共同元素，除了美食和表演這些基本元素外，還必須搞好氣氛──閃爍的霓虹燈加上人們熙來攘往，把夜市做活，才可以長久發展，帶動經濟。

最近朋友向我大力推薦湖南郴州市的夜市，香港往來郴州十分方便，坐高鐵兩個半小時就能到達。郴州綠色生態資源向來豐富，近年來，還積極發展夜間消費市場，裕后街和北湖公園的夜經濟特別火熱。裕后街是郴州現存最古老的一條古街，保存得很完好，晚上景色迷人，當地政府依託古街特色，引進了140多間文創藝術、清吧（輕音樂酒吧）、特色餐飲等商戶進駐，推動夜間經濟。

在郴州，另一個網紅的打卡點是北湖區，被打造成「不夜天夜間文旅消費集聚區」，每晚定時上演水幕光影展，噴出的水柱形成80米寬的水幕，輔以音樂、3D影像技術，蔚為奇觀。區內的「星光市集」售賣各種精緻的文創產品，不論是平日還是周末都引來不少人駐足，十分熱鬧。另外還有24小時輕食書吧，品茗品書、悠然自得。

郴州的夜經濟能成功地建立起品牌確實不易，值得我們參考。周末不妨來一個說走就走的短旅行，感受當地的夜生活文化。

香港 疫情 影展

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