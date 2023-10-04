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黑雨之後

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

經過一場世紀黑雨和連場特大暴雨的蹂躪，朋友之間的交談都離不開這些：「你家裡沒事吧？」「你車子沒事吧？」「噢！最要緊的是人沒事。」

從事汽車行業相關的朋友，包括拖車、修理汽車、買賣汽車和汽車保險等，這陣子都忙得不可開交。有太太卻忙著埋怨丈夫：「早就要你買全保，你卻只買第三責任險，現在車子泡水全完了！」我勸她切勿生氣，車子倒是身外之物，丈夫那個黑雨夜能夠平安無恙地回到家裡來，已是萬幸了。

家居發生漏水情況的則是多不勝數，最常見的是冷氣機槽或窗台處一直滲水，木地板被水浸了會鼓脹拱起來的，所以要全家總動員跟雨水競賽，使勁地擦呀擦。

不過有些情況是更嚴重的，有家住超過5000萬豪宅的朋友，雨水竟是從天花板不同地點徐徐滲下，要用膠桶接水，全家人狼狽不堪！都要怪無良建築商偷工減料吧，不過愈是價值不菲的豪宅，業主大多選擇啞忍，就是怕張揚開去會影響整座的樓價。

有些不誠實的卻是咎由自取，那個豪華安樂窩一夜間變危樓也不值得可憐。「人在做、天在看」這話是千真萬確的，你可以騙人但騙不了天，犯法就是犯法，人不追究你，天都會懲罰你，只是遲與早的分別而已。

我好奇，那些斗膽肆意違建的人士，是基於什麼心理？這類人大多自以為比任何人聰明，會把犯法行為合法化：「家家戶戶都這麼做啦，不違建就是笨。」結果，貪字得個貧，豪宅變危樓，還要負難以估計的後果。

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