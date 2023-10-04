香港 人歷經磨練，自立能力高、適應性強、頭腦靈活，加以生活在一個國際化的城市，習慣西方的運作模式，熟悉多種語言、視野廣闊。由於生活要求漸高，容易不滿現實。因此在環境變遷時，便會興起移民 ，放眼世界、四海為家，沒有地方能難倒香港人。

最近有為數不少的香港人移民英國，引起國際普遍關注。有不少香港移民的負面描述，為港人居英前途擔憂，聽進我這過來人的耳裡，不禁嗤之以鼻，覺得他們太無知，低估香港人的能力。

我在1980年初移民美國，當時完全沒1997回歸這回事，與政治扯不上關係。在主流社會尋職期間，發覺外國人對港人特別有好感，讓我很順利找到第一份工作，有點不明所以，後來才真相大白。

幾年後，我在洛杉磯南部一家著名醫學 院，當教材設計部門主管兼醫學插圖師，工餘時一個偶然機會，走進托倫斯附近一間頗有規模的汽車銷售公司，想看一輛日本名牌新車，赫然發現接待我的銷售員竟是香港人，英語很流利。從他口中知道該汽車銷售公司是由香港著名恒生銀行集團所屬的大昌行（DCH）創辦，專攻美國市場，規模很大，讓我印象深刻。

若干年後，由於政府裁減教育經費，我負責的部門被裁掉，再加上我有眼疾，不能再從事繪畫和設計工作。忽然想起香港大昌行主辦的汽車銷售公司，靈機一動，既然我一向對汽車有偏愛，何不轉行做汽車銷售；一來可以面對喜愛的汽車，二來可以透過銷售直接接觸美國人，了解他們的文化，三來很吻合我「捨易取難」的性格，看我能否另創一番事業。

上任的第一天就很有親切感，彷彿又回到從前的香港。這家香港人創辦的公司，有不少香港員工，但生意對象是主流的美國人，負責營運的是白人總經理，全公司上下職員80%都是非華裔的本土人士，生意做得相當成功。

工作了一段時間後，我有機會認識大老闆林先生，他是大昌行汽車集團總裁，經常視察東、西岸旗下各公司業務。我很佩服他憑過人的魄力、眼光和經營手法，用香港大昌行（DCH） 的中國式旗號，居然成功打入美國核心企業，並且很聰明，不爭占華人市場，直接進軍美國主流社會；他利用香港人的智慧、美國本土人的經驗賺美國人的錢，建立起輝煌的事業，讓香港人普遍受美國主流社會重視。

汽車是美國人生活的必需工具，美國有接近4億人口，生意量的龐大可想而知。這個行業一向由美國人壟斷。如今，香港人居然可以介入，很不簡單。

據悉，香港大昌行汽車集團企業全盛時期在美國東、西兩岸，共擁有30多家頗具規模的汽車代理公司，銷售美國、日本和歐洲名車；單是一家代理汽車公司，包括營運物業、展示場地、汽車的庫存和經營：銷售、維修和零件各部門，經費動輒幾千萬元，集團公司每年總生意額，超過幾十億美元，規模龐大驚人。

更獲悉，他們早在七○年代已在美國開展拳腳，幾十年來已打出一片天，讓所有來自香港的人，都感到無限的光榮。