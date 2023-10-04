我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

夫妻的考驗

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

一對夫妻共同生活，一同經歷高高低低，其間因意見不合而吵起來的情況總難避免。夫妻可為有人將臭襪亂放而吵、有人不肯幫忙做家務而吵、有人放任買包包而吵、因任何瑣事而吵……，但拜託，萬萬不要為金錢而吵，因為夫妻那嘴臉是最醜陋的。

然而，時代巨輪在轉呀轉，同樣會轉出了高高低低，當苗頭不對勁時，也是考驗夫妻感情的時刻。

「那隻股升到高位的時候，我叫老公放了它，他不聽我說的，看吧，現在跌了一半！」太太數落丈夫，天天嘴巴不停地埋怨，嚴重影響夫妻感情，值得嗎？誰能清楚掌握最低位入貨、最高位賣出的，該是神仙吧！

「我這房子本來已經有買家了，誰知老婆一點價錢都不肯減，因小失大啦，現在的市況，找人來看屋都難呀！」丈夫惡巴巴地埋怨太太。那邊廂，太太卻一臉委屈地嘀咕：「還好意思說，當年我勸你別那麼積極，你偏偏要貸款買那麼多間，現在還來罵我！」

所謂「有早知、無乞丐」，既然已是發生了的事情，話說回頭是絕無意義的。夫妻此刻互相指摘，都是於事無補，何不冷靜下來共商對策？既是有緣當夫妻的，該是團隊精神同坐一條船呀！

其實，類似的夫妻感情考驗，於1997年已曾發生，當時因金融風暴而讓不少家庭被捲進大漩渦裡，最終被迫破產收場。但我曾目睹有夫妻咬緊牙關，從零開始再度出發，不經不覺已成功翻身了；夫妻曾共度患難，感情更見深厚呢！

不過，也有極為現實的例子：「呵！他沒錢了，我還不離開他？傻的嗎？」老早靠錢維持感情的婚姻，當然是經不起考驗了。

貸款 破產

上一則

團圓國際打造智慧便盆 讓貓奴向臭味說拜拜

下一則

奔蜂與藍氣球

延伸閱讀

賴孵雞嫲毋知醒

賴孵雞嫲毋知醒
日本今年經濟成長率有望超車南韓 亞洲金融風暴以來首見

日本今年經濟成長率有望超車南韓 亞洲金融風暴以來首見
爸媽是為你好

爸媽是為你好
航空城拆遷戶近千人上街 陳建仁出席動工典禮取消

航空城拆遷戶近千人上街 陳建仁出席動工典禮取消

熱門新聞

日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

2023-09-29 02:16
臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

2023-09-29 07:00
作者父母親年輕時合照。

我的軍眷媽媽

2023-09-27 02:00
嚴歌苓。(中新社)

以文學為民族寫歷史 嚴歌苓盼中國作家說真話

2023-10-01 13:31

拿到敬老卡

2023-09-27 02:02

妻子的腦瘤手術

2023-09-28 02:00

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？