一對夫妻共同生活，一同經歷高高低低，其間因意見不合而吵起來的情況總難避免。夫妻可為有人將臭襪亂放而吵、有人不肯幫忙做家務而吵、有人放任買包包而吵、因任何瑣事而吵……，但拜託，萬萬不要為金錢而吵，因為夫妻那嘴臉是最醜陋的。

然而，時代巨輪在轉呀轉，同樣會轉出了高高低低，當苗頭不對勁時，也是考驗夫妻感情的時刻。

「那隻股升到高位的時候，我叫老公放了它，他不聽我說的，看吧，現在跌了一半！」太太數落丈夫，天天嘴巴不停地埋怨，嚴重影響夫妻感情，值得嗎？誰能清楚掌握最低位入貨、最高位賣出的，該是神仙吧！

「我這房子本來已經有買家了，誰知老婆一點價錢都不肯減，因小失大啦，現在的市況，找人來看屋都難呀！」丈夫惡巴巴地埋怨太太。那邊廂，太太卻一臉委屈地嘀咕：「還好意思說，當年我勸你別那麼積極，你偏偏要貸款 買那麼多間，現在還來罵我！」

所謂「有早知、無乞丐」，既然已是發生了的事情，話說回頭是絕無意義的。夫妻此刻互相指摘，都是於事無補，何不冷靜下來共商對策？既是有緣當夫妻的，該是團隊精神同坐一條船呀！

其實，類似的夫妻感情考驗，於1997年已曾發生，當時因金融風暴而讓不少家庭被捲進大漩渦裡，最終被迫破產 收場。但我曾目睹有夫妻咬緊牙關，從零開始再度出發，不經不覺已成功翻身了；夫妻曾共度患難，感情更見深厚呢！

不過，也有極為現實的例子：「呵！他沒錢了，我還不離開他？傻的嗎？」老早靠錢維持感情的婚姻，當然是經不起考驗了。