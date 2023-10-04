洛杉磯中國城春節日間舞龍，與香港夜裡舞火龍風情各異。（圖：作者盧威提供）

中秋佳節，人們都喜歡一邊賞月，一邊品嘗不同味道的月餅。然而，在香港 大坑、利東街有個習俗，中秋節（農曆八月十五）晚上「舞火龍，賀中秋」。這個民間中秋慶祝活動，在香港已有130多年的歷史，並被列入國家級非物質文化遺產。

舞火龍趣味十足，活力四射。火龍完全由港人土法上馬，他們用粗麻繩紮身，再以珍珠草加上鐵線紮作龍身，龍尾則由籐枝和珍珠草包紮而成。最令人眼睛一亮的是，火龍身上插滿2萬5000支長壽香，整個火龍和龍球，火氣沖天，煙霧瀰漫。舞火龍穿街走巷，人氣鼎盛，接受沿途民眾夾道歡呼，火龍活靈活現，給中秋之夜增添喜慶歡樂氛圍。

中秋節舞火龍不僅是賀中秋的一項民間活動，據說火龍飛舞之前，民眾便紛紛湧入蓮花宮上香，拜觀音菩薩。再將一根根點燃的「長壽香」，插在龍頭、龍身和龍尾上，為火龍點睛開光，接著就高高舉起火龍，大街小巷巡遊，火龍過橋，綵燈處處，祈求驅除病疫，健康多福。

時代在前進，科技也日新月異。今年，香港的月亮似乎更圓更亮。火龍搖身一變，一條全長18米的紅色LED火龍已呈現在港人面前，並加入噴煙效果，令人耳目一新，嘖嘖稱奇。LED火龍龍身散發出透紅絢麗顏色，龍頭大眼，更是搶眼奪目，風頭甚健。好傢伙，把LED燈技術嫁接至火龍身上，可謂獨創新枝，給「火龍」注入新生命，讓它脫胎換骨，把傳統的火龍「激活」了。

LED火龍既環保又安全。一掃過去火龍所吞吐的煙霧廢氣，也徹底根除上香火種亂飛亂跑的隱患。說實在的，目前LED燈運用比較廣泛，從紐約舉世聞名的時代廣場，頂天立地的廣告電視牆，到洛杉磯港 式茶樓巨型電視板，都是LED立下的汗馬功勞。其畫質鮮豔奪目，有身臨其境之效果；我家用的照明燈，也都是清一色的LED節能燈。

我十分欣賞以LED燈光取代香火，這是託高科技之福，也是文明之舉。從LED火龍，聯想到我上海老家，前年慶祝員警節，在黃浦江上空放飛1000多架無人機，精采絕倫的表演，在空中夢幻組合「警察」、「警車」等圖案，以及「警察為民服務」等字樣，在空中盡情表演，無人機取代了傳統煙火。

再則，我所居住的洛杉磯，警方明確規定，節假日不得擅自燃放鞭炮。電子鞭炮便應運而生，電子鞭炮生意也開始走俏。可見，新科技改變了人們的生活習慣，新科技也大大改善了人們的生活環境，正像LED火龍那樣，散發出透紅奪目顏色，綻放光芒。