美國猶他州 一名41歲的媽咪YouTuber 日前被警察拘捕，控以虐兒罪，事件令人議論紛紛。

這名曾經擁有200萬追隨者的YouTuber，不是經常以教育 專家自居，與網友分享她的教孩子心得嗎？怎會犯上虐兒罪的呢？

事件源於一名12歲男童從自己房間的窗戶爬下，逃到鄰居家裡。當時這名瘦弱的男童滿身傷痕，貼滿了膠布，身體狀況非常差，而他劈頭即說：「我肚子好餓，求你給我水與食物！」

鄰居見狀立即報警，警察從男童家裡再找到另一名10歲女童，身體狀況同樣糟糕，警方懷疑兩名兒童身上部分的深刻傷痕，是長期被繩子捆綁而造成的。因為傷勢嚴重，兩名兒童都需要送醫治療。

被捕的母親正是Ruby Franke，她的頻道「8 Passengers」短片曾經非常受歡迎。從2015年開始，她不時上傳家裡6個孩子的日常生活，並會與另一拍檔Jodi一起論述教孩子心得。

不過，這名所謂專家Jodi，曾因涉露病人私隱而被投訴，道德存疑，今次更與Ruby雙雙被捕，被控虐兒罪。

翻查檔案，Ruby的教育方法都是以權威操控、嚴苛懲罰為主軸，譬如是罰孩子挨餓、罰孩子不准睡床上長達7個月、罰孩子收不到聖誕禮物、罰孩子不准上學留在家裡擦地板等等。

有一次，6歲女兒忘記自己準備午餐，老師給Ruby電話請她給女兒送食物，她一口回絕：「老師，你切勿給她食物，我要她真正挨餓，才會學懂自理！」

對於6歲幼童來說，這方法是否太苛刻無情呢？

已經跟母親斷絕來往的20歲女兒說：「警察老早就應該行動！」但那200萬追隨者中，究竟有幾多人是在實行狠媽的一套無情教育論呢？