我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

虐兒狠媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

美國猶他州一名41歲的媽咪YouTuber日前被警察拘捕，控以虐兒罪，事件令人議論紛紛。

這名曾經擁有200萬追隨者的YouTuber，不是經常以教育專家自居，與網友分享她的教孩子心得嗎？怎會犯上虐兒罪的呢？

事件源於一名12歲男童從自己房間的窗戶爬下，逃到鄰居家裡。當時這名瘦弱的男童滿身傷痕，貼滿了膠布，身體狀況非常差，而他劈頭即說：「我肚子好餓，求你給我水與食物！」

鄰居見狀立即報警，警察從男童家裡再找到另一名10歲女童，身體狀況同樣糟糕，警方懷疑兩名兒童身上部分的深刻傷痕，是長期被繩子捆綁而造成的。因為傷勢嚴重，兩名兒童都需要送醫治療。

被捕的母親正是Ruby Franke，她的頻道「8 Passengers」短片曾經非常受歡迎。從2015年開始，她不時上傳家裡6個孩子的日常生活，並會與另一拍檔Jodi一起論述教孩子心得。

不過，這名所謂專家Jodi，曾因涉露病人私隱而被投訴，道德存疑，今次更與Ruby雙雙被捕，被控虐兒罪。

翻查檔案，Ruby的教育方法都是以權威操控、嚴苛懲罰為主軸，譬如是罰孩子挨餓、罰孩子不准睡床上長達7個月、罰孩子收不到聖誕禮物、罰孩子不准上學留在家裡擦地板等等。

有一次，6歲女兒忘記自己準備午餐，老師給Ruby電話請她給女兒送食物，她一口回絕：「老師，你切勿給她食物，我要她真正挨餓，才會學懂自理！」

對於6歲幼童來說，這方法是否太苛刻無情呢？

已經跟母親斷絕來往的20歲女兒說：「警察老早就應該行動！」但那200萬追隨者中，究竟有幾多人是在實行狠媽的一套無情教育論呢？

教育 YouTuber 猶他州

上一則

土耳其安納托利亞木製清真寺 歷史建築入選世界遺產名錄

下一則

兒子主動說對不起

延伸閱讀

性侵未成年少女 新州名廚被捕

性侵未成年少女 新州名廚被捕
JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查

JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查
港逾億加密貨幣詐騙案…張智霖協助調查 曾任品牌大使

港逾億加密貨幣詐騙案…張智霖協助調查 曾任品牌大使
假農、賣慘 涼山多名百萬粉絲網紅被捕

假農、賣慘 涼山多名百萬粉絲網紅被捕

熱門新聞

懷念的軍校美食

2023-09-22 02:00
著作權局審查委員會駁回人工智慧畫作「太空歌劇院」版權登記，憂心飯碗不保的文藝界一片士氣大振。（取材自X平台）

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

2023-09-25 01:25

兒子教我冷知識

2023-09-23 02:09

在老人公寓吃大餐

2023-09-24 02:00
被當作廢品賤賣的瑞士骨董項鍊錶。（赫連擁．圖片提供）

亂燉式淘寶

2023-09-21 02:01

有一種心態叫從容

2023-09-21 02:00

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看