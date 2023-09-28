近日，港鐵天后站A出口馬路口發生一起男童過馬路驚險一幕，一個男童過馬路因為不聽話，遭一旁的外傭挾持著硬穿馬路，男童被箍頸吊起，雙腳也騰空而起。到了馬路對面，男童嚇得哭了。

不料，這段不雅視頻上傳社交媒體後，引起不少人關注，回響熱烈。多數人譴責外傭缺少愛心，沒有道德操守，對待孩子「粗手粗腳」太惡劣，有點離譜了；還有人主張將此事報警處理，要給外傭一點顏色看看。此事，看似外傭的個人行操，卻也正反射出外傭的職業道德極待提高，絕不充許近似虐待孩子的事再度上演。

香港 是外籍家庭傭工「聚集地」，號稱有34萬之多，清一色幾乎是「娘子軍」。據有關方面統計，外傭占了香港勞動人口約一成，其中來自菲律賓的占了一大半，約19萬占56%。

其次是來自印尼 ，近14萬占40%之多。這批浩浩蕩蕩的外籍家庭傭工，用自己的勞動雙手，在30多萬個家庭「插隊落戶」，默默地為港人做好「家庭後勤」工作，已成為香港人口組合不可缺或的「家庭一員」。

應該說，外傭以辛勤的勞動與智慧，讓成千上萬的香港家庭平安度日，為創造「快樂家庭」、「幸福家庭」做出積極奉獻，值得肯定與鼓勵。

最近，我欣喜地看到一則新聞，香港家庭傭工自發組織「選美比賽」，一些外傭平時在家上崗，只能穿普通的居家服裝，有的還戴上袖套，繫上圍裙，更不便打扮。而參加選美比賽，穿上鮮豔奪目的服飾，再化妝美容、練習臺步，學一點才藝表演，卻大大激發外傭愛美之心，讓她們青春煥發、自信滿滿。

看來，外傭適時開展有益向上的工餘社會活動，有利調節她們的「駐家生活」，引導她們努力向上，多做有利有益的事，擺脫「灰姑娘」的影子。這對外傭本身，對雇主都是大好事。

只要稍注意一下，每逢禮拜天，在香港中央商務區的鋼鐵和玻璃摩天大樓，或在美國銀行大樓對面等地盤，常成了「外傭占領區」，她們十多人聚集一起，用大紙板隔成一個個「雅座」，一起品嘗美食，談天說地，傾心吐出一周幫傭的「酸甜苦辣」。外傭在大樓下、馬路旁「假日聚集」熱氣騰騰，不難看出外傭活力十足，這似乎也成了香港一道風景線。

從男童過馬路遭遇不測，到「灰姑娘」走上選美大舞臺，再看香港市中心出現的「外傭角」，不已悄然向香港社會發出呼籲了嗎？全社會都要來關心「外籍家庭傭工」這個特殊群體。雇主不僅要善待外傭，並要及時發現她們工作中的難題及問題，並一定要千方百計處置好相互間出現的矛盾；但重點還是要多關心她們的工作與生活，既然生活在一個屋簷下，就要以「家人」相待。當然，如若碰到涉嫌法律問題，須公正公開予以處理，這又是另一回事了。