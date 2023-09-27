中秋節，位於太平洋之濱的居民區，午前陽光亮麗，藍天如洗。友人來電邀喝咖啡 ，在星巴克 見面，原來他要送月餅給我，稱是私家所製，當日清晨才出爐，圖個新鮮，「單黃蓮蓉，你可以今晚拿來當供品。」我說正中下懷。

近年來月餅花樣不斷翻新，五仁月、火腿月、棗泥月、奶黃月、瑤柱月、鮑魚月不新奇，更有桂花烏梅月、檸檬起司月、辣條月、小龍蝦月、黑枸杞羅勒月、普洱菊花月…但我只愛兒時市面上不容易買到的一種，它簡樸實惠，純以白蓮蓉為餡，內嵌一枚小巧的蛋黃。

謝過友人，回家去。路上，受手提的盒子提醒，自問：「供品齊了，今晚可有月？」

連忙打開手機查看天氣，當天的每小時預報，從8點開始直到午夜，都是海濱有霧。在這裡度過的數十個中秋節，老天爺饗給愛月的中國人以霧居多，教人敗興。記憶中只有一次例外，深夜駕車到海濱的懸崖，太平洋盡在眼底。半空唯皎皎一輪，無星，無雲，濤聲隱隱。

走到日落大道和諾力厄噶街交界處，不知哪裡傳來呼呼之聲？綠化帶起了騷亂，一股力量凌空撲來，帽子快要飛走，連忙按住頭頂。起風了！一里開外的太平洋，白浪成排湧起，夾克的下擺啪啪揚起，和浪取同一種節奏。我不走了，站在十字路口大聲宣告：「正宗的秋風終於盼到了！」

秋風何謂「正宗」？故土適時而至的就是。從古時說起，宋玉的《風賦》鋪陳兩種風，大王獨享「雄風」，平頭百姓只配擁有「雌風」，此刻品味，覺此說和實際想去太遠。風並沒有給總統和拾破爛的遊民差別待遇。不過，過去我明知被譏為牽強，也要套用宋玉的譬喻，將此處與故土的秋風分別以雌雄名之，前者凌厲乾爽，後者黏糊綿軟。

面對大海，我差點作出朗誦詩篇的姿勢，風滔滔，代替聽慣的海濤。簷下的風鈴和鳥驚呼，電線嗚嗚，對面的候車站上空飄起一朵彩雲，那是從某個女士頭上掠去的，一陣歡呼從候車的群體響起。來來往往的同胞，都拿著購物袋，裡面盛的應該是應節食品。

恍惚間仿若回到家鄉，站在田垌(田地)邊的河堤上，風鼓蕩起稻浪的田垌，被鄉愁放大到海一般大，被秋風捲起漩渦的，還有我從黑到白的頭髮。風勁健卻不暴戾，似脫口秀逗出的哄堂大笑，為何舊金山的「雌風」變為彼岸的「雄風」？我給出答案，因為「今天是中國人的節日」。

巴士開到，我乾脆不回家，登上去坐兩個站，在金門公園下了車，迎風走進樹木參天的深處，挾帶濤聲的，是無邊落木蕭蕭下，是洋式「落葉滿長安」。深一腳淺一腳，如踩春天最茂密的草地，步步帶出沉著而嘶啞的噗噗聲，那是新下的落葉，清潔工的鼓風機來不及清除。剎那，風聲更緊，落葉成簾，把視線遮蔽，這就是風造就的秋天。

晚間，妻把月餅、水果、花生、核桃 放在圓盤，供在陽台上。天氣預報沒騙人，戶外一片白茫茫，霧氣把線香上飄曳的煙也吞沒了，勉力往霧氣深處看，一團光斑若隱若現，這就是我們的千年之月，不管人能不能看見，它都圓在今夜。

我拿起水果刀，把友人烘焙的月餅剖開，蛋黃團圞無缺，玲瓏剔透，被雲一般的蓮蓉圍擁著。我對老伴說，「誰說今晚無月？」