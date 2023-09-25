American bully XL

英國伯明罕(Birmingham)有個11歲女童跟18歲的姊姊在市中心逛街時，遇上一頭惡犬。女童害怕，於是掉頭欲走開，豈料惡犬迅速脫開主人拉著的狗繩，如箭般跑上去狠狠咬著女童的手腕不放，還使勁扯著她整個身體左右搖晃，情況恐怖之極！

幸好有兩名男士於危急中跑上前拯救女童，成功把女童拉開，但他們兩人也同時遭殃，被惡犬襲擊，連同女童一併須入院治療傷勢。

記得小時候，每當在公園遇上流浪惡犬時，大人都會叮囑：「你千萬不要跑，狗會追著你，千萬要記住。」我可用親身經歷證實這說法是不可靠的。假若倒楣遇上惡犬，不管跑或原地不動，最終都會被咬。

讀著女童被惡犬襲擊的新聞，我背脊一陣瑟瑟發抖！有一次我悠閒地牽狗散步，怎料一旁突然竄出惡犬咬著我的小狗不放，我為了保護愛犬而滾在地上，若牠轉而襲擊我的頭部，則我必死無疑，一切恐怖事情只發生於數秒之間。

這次襲擊女童的狗種，是有「美國惡霸犬」之稱的American bully XL，這種狗可重達60公斤，全身肌肉 孔武有力，壓倒一個成年人輕而易舉，更何況是孩童？真不明白家中有小孩的，為何不少人仍飼養這類型的惡犬，須知道意外往往只發生於電光火石之間。

鑑於這類狗襲擊人類致死的個案頻發，英國有聲音倡議禁止飼養American bully XL。反對的人為狗辯護，說牠們有多可愛，而且不是每隻狗都有攻擊性；但是這狗種具有猛獸潛質是不爭的事實，根本不是人人都能駕馭，何必為了自我過癮，而置家人和鄰居於潛在威脅中呢？