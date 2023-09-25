我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

American bully XL

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國伯明罕(Birmingham)有個11歲女童跟18歲的姊姊在市中心逛街時，遇上一頭惡犬。女童害怕，於是掉頭欲走開，豈料惡犬迅速脫開主人拉著的狗繩，如箭般跑上去狠狠咬著女童的手腕不放，還使勁扯著她整個身體左右搖晃，情況恐怖之極！

幸好有兩名男士於危急中跑上前拯救女童，成功把女童拉開，但他們兩人也同時遭殃，被惡犬襲擊，連同女童一併須入院治療傷勢。

記得小時候，每當在公園遇上流浪惡犬時，大人都會叮囑：「你千萬不要跑，狗會追著你，千萬要記住。」我可用親身經歷證實這說法是不可靠的。假若倒楣遇上惡犬，不管跑或原地不動，最終都會被咬。

讀著女童被惡犬襲擊的新聞，我背脊一陣瑟瑟發抖！有一次我悠閒地牽狗散步，怎料一旁突然竄出惡犬咬著我的小狗不放，我為了保護愛犬而滾在地上，若牠轉而襲擊我的頭部，則我必死無疑，一切恐怖事情只發生於數秒之間。

這次襲擊女童的狗種，是有「美國惡霸犬」之稱的American bully XL，這種狗可重達60公斤，全身肌肉孔武有力，壓倒一個成年人輕而易舉，更何況是孩童？真不明白家中有小孩的，為何不少人仍飼養這類型的惡犬，須知道意外往往只發生於電光火石之間。

鑑於這類狗襲擊人類致死的個案頻發，英國有聲音倡議禁止飼養American bully XL。反對的人為狗辯護，說牠們有多可愛，而且不是每隻狗都有攻擊性；但是這狗種具有猛獸潛質是不爭的事實，根本不是人人都能駕馭，何必為了自我過癮，而置家人和鄰居於潛在威脅中呢？

肌肉

上一則

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

下一則

白髮又何妨

延伸閱讀

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
紐約布碌崙大火燒毀2層公寓 10餘戶華人無家可歸

紐約布碌崙大火燒毀2層公寓 10餘戶華人無家可歸
告Westfield管理不善 American Eagle索賠

告Westfield管理不善 American Eagle索賠
推動台灣文學英譯 譯者徵選11月底截止

推動台灣文學英譯 譯者徵選11月底截止

熱門新聞

新天鵝堡的紅磚大門。（大邱．圖片提供）

夢碎天鵝堡

2023-09-18 02:02

淺談同學會

2023-09-19 02:00

懷念的軍校美食

2023-09-22 02:00

別和身體較勁

2023-09-18 02:01

兒子教我冷知識

2023-09-23 02:09

緣慳一面

2023-09-19 02:01

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情