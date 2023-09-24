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十全十美全家福

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

好友傳來了一張她們家的全家福照片，我仔細地看完又看，不禁嘖嘖稱奇，這不是奇蹟是甚麼？

看上去是平平凡凡的一個家庭，父母和兩個子女、媳婦和女婿，還有四個孫兒，一共十人的家庭，齊齊整整，樂也融融。這是一個由一變二、二變四、四變六，六變成十的美麗奇蹟呢！

我和好友相識於微時，兩個一無所有的黃毛丫頭臭味相投、一拍即合非常投緣，我們經常秉燭夜談，互訴心事，談理想、談工作、談愛情。我們一起笑過、哭過……。

然後，她覓得了另一半，我衷心替她高興，就這樣一變成了二。

婚後，他倆努力工作，為生活打拚，但工作壓力讓人透不過氣來，婚姻生活並非想像中的容易維繫，兩口子時有爭吵，風雨中難免會動搖了結婚的承諾。上天卻於這個時候發出了明確的指示，她懷孕了！兩口子梳理情緒後，決定攜手重新出發，開心迎接小生命的降臨……；料不到上天送她兒子後，不久再送她女兒，二就變成四了。

要兼顧事業與家庭的女性，都是全能鐵人，不過於絕無冷場的繁忙日常中，總會有甩漏。她時常慨歎教育子女方面可以完善一些，跟子女關係可以更融洽一些。然而，孩子卻是極速地長大了，不僅學業有成，覓得理想的工作，還先後各自成婚呢，四就變成六了。

現代年輕人都學精了，他們都曾嚷著：「我們沒你們那麼笨，生孩子太麻煩啦！」上天卻先後給她送上四個趣致可愛的孫兒，讓她的退休生活添上了新動力；十全十美的家庭得來不易，是上天的莫大恩賜呢！

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