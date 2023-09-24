談起「識食」，它的另一涵義，是借用同音字，叫「惜食」，也就是珍惜食物。香港 政府十多年前曾成立「惜食香港運動」督導委員會，帶領推廣避免產生及減少廚餘。這種「惜食」，是三思而後食，知足於有足夠的食物而感恩惜福。透過避免浪費食物，身體力行，為環保出一分力。

還有另一種「惜食」，是講求健康。「惜食」就是食得健康，食得均衡。1970年代，美國流行一個說法，是You are what you eat ，意思是「你吃什麼，便是什麼」，或說「食如其人」，一個人是否健康，看看他吃什麼，可知過半。其實除了吃什麼，還要看怎樣吃，這是中國相學所說的「食相」。

佛家也有「識食」之說，而其涵義更似「惜食」。在《阿含經》中對於食的討論，認為一切有情皆以「食」存，因「食」而得出生、長養、增廣或壞滅。

眾生由五陰組合，五蘊身心各都有食，三界有情各都有食，沒有是無食的，同時又因身體的正常運作就必須進食，不僅色身需要物質世界的食，導向解脫的善法同樣要有食。所以《雜阿含經》將食分為四大類，包括四食：摶食、觸食、意思食和識食。

現今人們講的食只是物質世界的食，包括摶食和觸食；而佛家則提升至精神世界的「意思食」和「識食」。「識食」之「識」，指「有取識」，即執取身心與染愛相應的識，有維持生命的作用。

對於四食，產生喜歡與貪愛，就會讓識增長，產生苦。問題是，人不能無食，所以需要「惜食」，去除對飲食的貪愛心才是正道。錯誤的飲食方式會增加煩惱，適當飲食才可以增益修行。

但如何才能消除對美食的貪愛？這對許多人來說是個天大難題。