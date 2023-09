談起「識食」,它的另一涵義,是借用同音字,叫「惜食」,也就是珍惜食物。香港 政府十多年前曾成立「惜食香港運動」督導委員會,帶領推廣避免產生及減少廚餘。這種「惜食」,是三思而後食,知足於有足夠的食物而感恩惜福。透過避免浪費食物,身體力行,為環保出一分力。

還有另一種「惜食」,是講求健康。「惜食」就是食得健康,食得均衡。1970年代,美國流行一個說法,是You are what you eat ,意思是「你吃什麼,便是什麼」,或說「食如其人」,一個人是否健康,看看他吃什麼,可知過半。其實除了吃什麼,還要看怎樣吃,這是中國相學所說的「食相」。

佛家也有「識食」之說,而其涵義更似「惜食」。在《阿含經》中對於食的討論,認為一切有情皆以「食」存,因「食」而得出生、長養、增廣或壞滅。

眾生由五陰組合,五蘊身心各都有食,三界有情各都有食,沒有是無食的,同時又因身體的正常運作就必須進食,不僅色身需要物質世界的食,導向解脫的善法同樣要有食。所以《雜阿含經》將食分為四大類,包括四食:摶食、觸食、意思食和識食。

現今人們講的食只是物質世界的食,包括摶食和觸食;而佛家則提升至精神世界的「意思食」和「識食」。「識食」之「識」,指「有取識」,即執取身心與染愛相應的識,有維持生命的作用。

對於四食,產生喜歡與貪愛,就會讓識增長,產生苦。問題是,人不能無食,所以需要「惜食」,去除對飲食的貪愛心才是正道。錯誤的飲食方式會增加煩惱,適當飲食才可以增益修行。

但如何才能消除對美食的貪愛?這對許多人來說是個天大難題。