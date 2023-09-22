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海外娃

〈心有所感〉盧威
「海外娃」侯星睿在澳洲袋鼠數學競賽中奪得「超級金獎」。（圖：作者盧威攝影）
「海外娃」侯星睿在澳洲袋鼠數學競賽中奪得「超級金獎」。（圖：作者盧威攝影）

最近，美國休士頓爆出一條新聞，十三歲華裔男孩侯星睿（Richard Hou）在澳洲袋鼠數學競賽中，面對全球青少年數學高手激烈競爭，一舉奪得這項競賽「超級金獎」。原來，這位數學「金頭腦」，是休士頓出生，北京長大，是典型的「海外娃」。

無獨有偶，日前我在洛杉磯見到一位十五歲香港女孩，她是爾灣市小有名氣的「街舞女孩」，但她卻不會講粵語。原來她出生香港，在香港國際幼兒園泡大的「海外娃」。她父母都是道地的北京人，她還是回到北京念小學。四年前，她又在媽媽陪伴下來洛杉磯當小留學生，現在是爾灣市一所中學十年級學生，還是學校街舞隊成員。她的哥哥則在紐約念大學，兄妹倆每天視頻連絡親情。現在，每年暑假，她都會回北京度假，也會返回香港遊玩。她說：「香港畢竟是我出生的地方，在那裡有我不少童年記憶。」

這一代「海外娃」的浮現，頗具代表性，亦是特殊年代的產物。眾所周知，1970年代，內地搞「一胎化」，推計畫生育。如若有人生育「超標」，還要受到罰款之類的處分。說實在的，內地人頭腦也靈活，往往以「上有政策，下有對策」來應對，當年，聽說上海有位媽媽，為了「養兒防老」，一連生了五胎，卻都是女孩，成了五朵金花的「光榮媽媽」。為了躲避處罰，她只得去農村「避風頭」，成為「超生游擊隊」。

還有人「曲線保胎」，同時也受「崇洋媚外」影響，內地人乾脆去海外抱兒養女，生個「海外娃」回來，又怎樣？前些年，有位北京媽媽巳經懷孕八個月，挺著大肚子大搖大擺地入境美國。入關時，移民官問她，你來做什麼，她也直言不諱，直話直說：「我來美國生孩子」，移民官聳聳肩，笑了笑，說了聲「OK」，就放行了。

「海外娃」顧名思義，在海外生兒育女，孩子名正言順取得海外出生紙，頂著「美國人」、「香港人」等光環，再返回內地當「小海歸」。這些「海外娃」，一般都在內地國際學校讀書，無論師資力量，還是學校環境均優於一般普通學校。而「海外娃」本身，似乎也因自己身分不同，也會產生一種無形的壓力。所幸，以我觀察，目前這些「海外娃」表現尚屬優異，除了其自身努力向上的積極因素外，其先天「海外落地」的特別因素也許也有一點效應吧。

香港 北京 洛杉磯

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