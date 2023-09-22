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識食

〈六合飛翔〉岑逸飛

「識飲識食」是廣東俗語，「識飲」尚在其次，「識食」常為人津津樂道，人人談起「美食」就眉飛色舞。然而所謂「食、色性也」，「識食」之人，一理通、百理明，不僅懂得揀選美食，也多半是個精明消費者，甚至在男女關係上別有品味。

曾經有某張信用卡廣告，以「識食一族」作招徠，但廣告並不是以「食」為主題，而是講述一名富翁，聽聞兒子不斷吃喝玩樂，害怕身家被花光，便四出找尋兒子下落，最後在一個食堂找到，發現他竟與一群和尚和尼姑吃飯，富翁震驚之餘，兒子才道出真相，原來信用卡有食肆優惠，富翁即轉怒為喜，稱讚兒子「你真識食」。其後網民把「你真識食」借用到男女關係，用來讚歎某人對異性的眼光獨到。

無論如何，傳統上所說的「識食」，畢竟還是環繞食物的色、香、味，不涉及健康。古代的美食家，最為人熟知的是孔子，因為他有「食不厭精，膾不厭細」的名句，意思是米越精緻越好，肉切得越細越好。

不過也有人認為，這說法是斷章取義。原文出自《論語‧鄉黨》：「齋必變食，居必遷坐。食不厭精，膾不厭細。」從上文下理來看，這句話應放到孔子對祭祀食物的要求去認識，而不是孔子對日常飲食的講究。「食不厭精，膾不厭細」應該是指祭祀的食物，食物原料與加工講究潔淨與切割方式，都是恪守祭禮食規，以示對祖先、神靈的虔誠 。

另外懂識食還有蘇東坡，以「東坡肉」馳名，以及袁枚，他的《隨園食譜》，香港也有仿製。但鮮為人知的則是曹操，他是吃魚專家。還有杜甫，他的《閿鄉薑七少府設鱠，戲贈長歌》一詩，便知道他是個吃生魚片的高手。

信用卡 食譜 香港

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