哈韋爾，大夥都是這麼稱呼他，也不知道英文音譯說著好玩，還是聽著好聽？叫著叫著，反倒漸漸忘了他的中文名字。介紹一下，哈韋爾，香港 人，是我以前的同事。

大約20年前，我來到一家設備公司上班，鄰桌就是哈韋爾，當時的我還未完全由原來的失利中解脫出來，心情比較苦悶。工作之餘，有人一塊喝喝酒聊聊天，無疑是一種安慰。哈韋爾孤身一人在北京 ，恰好能夠與我相伴。

記得初次去的地方叫做「老船長」，後來常去的地方還有「藝海」，就是在那裡，哈韋爾引吭高歌一曲「鐵血丹心」，至今想起仍令人興奮，「射鵰引弓塞外奔馳，笑傲此生無厭倦」。

後來有一次，我去芝加哥 參加廠家培訓，多虧哈韋爾一同前往，全程翻譯和講解，解我燃眉之急，因為自己的英語實在差勁。那次，我們住在芝加哥大學裡面，在我單獨外出時，哈韋爾更是一再叮囑，畢竟他移民加國有多年的境外生活經驗。同時，哈韋爾透過當地朋友引領，晚上帶我去Casino消遣，那是我有生以來的頭一次，他玩百家樂，我玩老虎機；贏錢以後，興致勃勃地跑到ChinaTang大吃一頓。

忘了是哪一年，一家外國廠家的亞太經理來訪，提出需要聽取我們關於其產品的市場推廣報告，並以PPT演示，同時要求老闆、上下幾級經理和業務員參加。時間本來訂在某一天下午，臨時來電話說有事，改為第二天晚上。結果隔天約定時間已過，電話鈴聲再次響起，說是不過來了，以後再說。聞聽此言，眾人皆憤憤不平，大罵廠家過於傲慢，這麼多人準備資料忙得團團轉，一句話說不來就不來了。哈韋爾憤怒之餘，當即伏案奮筆疾書（英文），在信末表示不滿並提出相應訴求，經老闆認可，讓我帶他來到對方所住酒店由前台轉交。

公司資產重組後，哈韋爾離開了公司，大部分時間在香港和深圳，彼此之間見面少了，但是每次來北京，哈韋爾總會與我聯絡，約個地方見面。

2012年前後，他告訴我得了癌症，正在多倫多治療；後來我們見面時，他頭髮全掉光，但是精神依然很好；他說自己非常明白，每過一天都是賺來的。那一年，他先後回來幾次，最後一次是在8號公館，帶著兒子，很帥的一個小伙子。看著哈韋爾一一向朋友們介紹兒子時，我心裡產生一種異樣感覺，哈韋爾說：「以後可能回來得少了，癌細胞有所轉移，治療的時間要多一些。」現在回想起來，此言何嘗不是一種告別。

接下來的日子裡，我幾次打電話詢問病情，他總是說好些了、好些了，但是從他日漸微弱的聲音可以判斷，情況不容樂觀。

再後來，聯繫斷了，電話再也無人接聽，哈韋爾的幾個香港朋友也沒能留下聯繫方式，因此無法問個究竟。公司老闆曾問我「哈韋爾情況怎樣了，有聯繫嗎？」我搖了搖頭。

十多年過去了，哈韋爾一點音信沒有，估計他已經去了另一個世界。不過，我依然要問一聲：「哈韋爾，你在那邊還好嗎？」