四人幫之一的張春橋，其崛起在於他在1958年寫的那篇〈破除資產階級法權思想〉，得到毛澤東賞識，說明他多少有點馬列主義學養。

「資產階級法權」是馬克思在《哥達綱領批判》提出，是馬克思為批判機會主義錯誤的文獻。馬克思主義哲學家艾思奇(1910年─1966年)說得好：「資產階級法權最近有些人叫資產階級權利。叫資產階級權利是想把名詞的內容範圍縮小一些，把它單純的限制在經濟權利上，不涉及到法律問題。」

列寧稱「資產階級法權」為殘餘的階級關係，也正因為這種所謂「法權」，令社會主義建設免不了錢能通神，爭名於朝、爭利於市的現象。其實「資產階級法權」的根源可能不是資產階級作祟，而是佛法所說的人性貪、瞋、癡。毛澤東想用奪權和批鬥手段破除這種法權，等於想「以毒攻毒」，結果毒上加毒，是整個文革浩劫的因由。

在「四人幫」審訊期間，江青的表現浮躁，王洪文怯懦，姚文元則想僥倖脫罪，只有張春橋的心理承受力超強，以一副藐視法庭的神情，自始至終保持緘默，實行「三不主義」：面對提問，不答；送達文件，不看；要他簽字，不簽。這種滿不在乎的態度，也許有助於他在數十年的鐵窗生涯仍活得好好，活到2005年，享壽88歲。

讀《張春橋獄中家書》後，不禁掩卷而嘆。犯了這麼多的罪孽，張春橋始終是不悔改，毫無「慚愧」心。佛家講「慚愧」是善心所，「慚」是慚己，「愧」是愧他，而張春橋並無善心反而有邪惡心，他的女兒為他定位，形容父親是「為毛主席背著十字架」，但毛澤東其實沒有十字架，有的只是中國的魔咒，而張則是毛的棋子，更是毛的好弟子，在魔咒下毫無慚愧地結束了他這邪惡的一生。