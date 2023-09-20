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喜歡看魚 喜歡吃魚

〈每日驚艷〉張宏

朋友傳來喜訊，一本看似技術性的「魚類書」，竟然加印至第三版。這勾起我的好奇心，翻開這本《香港街市海魚圖鑑》，內有超過300種常見及不常見的海魚圖片，詳盡介紹繁殖、價格，還有烹調和食用方法等。

此書有趣之處，就是每種魚只占一頁，照片精美，不會長篇大論，更配合烹調方法。例如較常見的「虱目魚、牛奶魚」，「肉質一般，味鮮，小骨極多，魚腹油脂豐富，嫩滑甘香，可清蒸、打成魚蛋或滾湯。」又有我聽都沒聽過的「假三刀、紅雞」，「野生魚肉質軟綿；養殖魚肉質略粗，魚味淡，可清蒸或香煎。」

我嚇一跳︰「資料這麼認真，還有300張仔細認真的照片，到底從哪裡來？」竟然是作者黎諾維自己走遍香港、台灣魚市場，向魚販不恥下問，親自拍攝、寫筆記、尋找學術資料，努力四年才寫成此書，簡直有如魚類百科全書。

他自己說︰「很多人問我為什麼那麼愛魚，這完全是一份上帝給我的恩賜。我常笑稱，如果魚類滅絕了，我不只失業了，也失去人生的樂趣。」

這不像一般科研書籍，講了魚類，不忘親民地介紹販賣方式、價格、產季和烹調方式。從學術殿堂到街市買賣全都照顧到，讓喜歡看魚、喜歡吃魚的人更滿足。

香港 牛奶

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