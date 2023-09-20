我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

爸媽是為你好

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人神態自若地問：「你知不知道我爸媽最惡毒的話是哪句？」我為之一怔，然後想出了數個常聽到的話來：「生塊叉燒好過生你？」「你又懶又蠢又無用？」「你長大一定做乞丐？」

統統都錯了！「不是，他們最毒的話是『我們是為了你好啊』，他們講出這句話，就可以為所欲為！」年輕人的語調帶點調侃，絲毫沒有激動成分，彷彿老早看破世情了。

然後，他細數了爸媽的「罪證」。小時候，他每天要趕讀兩間幼兒園，他只記得每天清晨被帶到一間幼兒園去上課。放學後，媽媽會帶他到公園的涼亭，趕忙餵他吃點東西後，就會替他換上另一套校服，然後就趕往另一間幼兒園去上課。有時，他覺得累想睡覺，拒絕上學，媽媽會狠罵：「你聽話啦，都是為了你好啊！」

他從小最討厭音樂，自覺天生沒有音樂天分，耳朵又不靈光，但爸媽卻強迫他學鋼琴和小提琴。鋼琴他尚可駕馭，但小提琴真的吃不消，手指練到滲血了，仍找不到正確的音符。他哭了，拒絕拉琴，又是換來那一句：「都是為了你好啊！」

他說從小不算挑食，但有些食物他就是特別討厭，譬如番茄。但爸媽總是愛強迫他做不喜歡的事情，命令他吞下番茄炒蛋、番茄煮魚、番茄湯……，「番茄有益呀，吃吧，為了你好啊！」

他徐徐數下去，包括明明飽了卻被強迫要繼續吃、明明覺得熱卻被強迫添衣、明明成績進步了卻被迫天天補習……為了你好，為所欲為。

他的爸媽聽後是這樣反應的：「他長大了就知道我們是為他好，會感謝我們的。」

上一則

推動台灣瀕危「熊鷹」保育 學者傳授仿真羽毛新工藝

下一則

初老二三事

延伸閱讀

明州漢字節園遊會 結合知性與趣味受歡迎

明州漢字節園遊會 結合知性與趣味受歡迎
好康報您知／168超市（168 Market）

好康報您知／168超市（168 Market）
養生／6防曬食物 助你維持白皙肌

養生／6防曬食物 助你維持白皙肌
CDC：營養密度排行 這種蔬果最健康

CDC：營養密度排行 這種蔬果最健康

熱門新聞

我的太極拳之路

2023-09-13 02:00

戶籍謄本

2023-09-10 02:00
電影《浮雲遊子》的男女主角：王戎和仙杜娜。（邱瀟君．圖片提供）

浮雲遊子（上）

2023-09-13 02:02
倩華∕圖

初老的華麗轉身

2023-09-12 02:02
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。（記者胡蓬生／攝影）

76歲台灣銀行員熱愛攝影 退休18年用鏡頭捕捉家鄉之美

2023-09-15 07:00

簽證呀簽證

2023-09-16 02:00

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現