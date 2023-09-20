年輕人神態自若地問：「你知不知道我爸媽最惡毒的話是哪句？」我為之一怔，然後想出了數個常聽到的話來：「生塊叉燒好過生你？」「你又懶又蠢又無用？」「你長大一定做乞丐？」

統統都錯了！「不是，他們最毒的話是『我們是為了你好啊』，他們講出這句話，就可以為所欲為！」年輕人的語調帶點調侃，絲毫沒有激動成分，彷彿老早看破世情了。

然後，他細數了爸媽的「罪證」。小時候，他每天要趕讀兩間幼兒園，他只記得每天清晨被帶到一間幼兒園去上課。放學後，媽媽會帶他到公園的涼亭，趕忙餵他吃點東西後，就會替他換上另一套校服，然後就趕往另一間幼兒園去上課。有時，他覺得累想睡覺，拒絕上學，媽媽會狠罵：「你聽話啦，都是為了你好啊！」

他從小最討厭音樂，自覺天生沒有音樂天分，耳朵又不靈光，但爸媽卻強迫他學鋼琴和小提琴。鋼琴他尚可駕馭，但小提琴真的吃不消，手指練到滲血了，仍找不到正確的音符。他哭了，拒絕拉琴，又是換來那一句：「都是為了你好啊！」

他說從小不算挑食，但有些食物他就是特別討厭，譬如番茄。但爸媽總是愛強迫他做不喜歡的事情，命令他吞下番茄炒蛋、番茄煮魚、番茄湯……，「番茄有益呀，吃吧，為了你好啊！」

他徐徐數下去，包括明明飽了卻被強迫要繼續吃、明明覺得熱卻被強迫添衣、明明成績進步了卻被迫天天補習……為了你好，為所欲為。

他的爸媽聽後是這樣反應的：「他長大了就知道我們是為他好，會感謝我們的。」