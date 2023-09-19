家有一老如有一寶，很多人已耳熟能詳。有時，有老未必是寶，很多人也有這樣的經驗，尤其科學一日千里的今天，舊的思維和經驗，有可能不合時宜，但不能一概而論；有的老人經驗，是禁得起時間考驗，從無數檢驗中得到真理，只是後一輩未必知道或經歷過，因此，這句說話仍有一定的價值，說不定有一天，可能幫你一個大忙。

何況多一個老人在身邊，當你有事要辦理時，他可以代照顧你的子女，因此，家有一寶實在是求之不得，何況這寶不一定是老，可能是後生的一輩，我有個好例子。

我們這大家庭，有個外甥女，她在香港 醫護畢業，是合格護士，在政府醫院長期擔任護士，品性善良，溫柔充滿愛心，尤其敬愛長輩。大家庭中不分老少一有健康問題就會去請教她，她每次都幫得很徹底，解決不少問題。她還不時提醒各家庭成員按時做體驗；她姨媽有一次體檢發現直腸癌，幸而發現得早及時醫治，很快復元；從此，我們這大家庭，把外甥女視為「家之寶」。

前幾年我岳母才過世，享壽102歲，她之所以如此長壽，全靠我們這位外甥女；岳母的身體一向非常壯健，很少有病，在她80歲那年開始身體走下坡，經常有些小毛病，幸而身體底子好，只是一些老年退化，常覺得身體不舒服，但無大礙，根本無需看醫生，更不需吃藥，但她卻經常懷疑自己有病，認為有病就需要看醫生，否則不會好。因此，嚷著要外甥女帶她去看醫生，好像小孩子一樣，每次看完醫生，外甥女都告訴她沒有事，休息一下就會好，她始終因為心理作祟，覺得不但要看醫生還要吃藥，不吃藥，她的病就不會好。

當年香港醫療制度不像美國那麼方便，有專屬的醫院和醫療網，在香港看醫生只有兩個途徑，要到公立醫院、街坊政府醫療中心看免費「街診」，或付費看市區執業的私家醫生，兩者都不很容易。外甥女見婆婆常覺得有病，很不開心，知道她沒有病，只是心理作用，為了讓她老人家安心，於是樂於帶婆婆去看她熟悉的營養師，哄婆婆是看醫生。起初我們都不知道，還以為她們經常花了很多時間去候診。

自此以後岳母心情逐漸開朗，胃口也有進步，身體狀況明顯改善，看醫生的次數減少許多。追問下才知道岳母看醫生的真相，原來她吃的藥只是維他命丸。岳母以為吃到良藥，身體和心情轉好，開心地活到過百歲。