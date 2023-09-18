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又愛又恨ChatGPT

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天冷不防被一位年輕人拷問：「妳知不知道ChatGPT中的GPT代表甚麼意思？」

幸好閒時偶爾有玩ChatGPT，並早已將名稱背得滾瓜爛熟：「哦，就是Generative Pre-trained Transformer嘛」。他的媽媽在一旁滿頭霧水：「你在講什麼T呀？」年輕人反白眼沒回答。

ChatGPT已迅速融入人類的生活裡，我們大可禁止學生在功課中使用，但有大人卻偷偷應用於自己的工作裡，推廣產品構思，ChatGPT可以於一秒鐘替你完成。老實說，若要禁，也不懂該如何禁。

科技日新月異，適當運用的話，生活可以更寫意。譬如規畫荷蘭阿姆斯特丹自由行的過程中，我請ChatGPT提供四天行程，其所提供的內容竟然是極為務實的，包括參觀Van Gogh博物館、Anne Frank House和Heineken啤酒博物館等等十多個景點。雖然是較大眾的提議，但對於從未到過阿姆斯特丹的遊客來說，ChatGPT真的幫忙省去不少蒐集資料的麻煩。

我再請ChatGPT設計當地四天的美食行程，內容竟然有市中心最有名薯條店，還有另一家蘋果派必吃，我的好友則提醒我，一定要試一試。

也許AI總是跳不出機械式的框框吧，我還曾試過請ChatGPT以600字設計一個讓我感動的愛情故事，一秒鐘後真的出現一個起承轉合、可歌可泣的故事來。我再請求加上四字成語，還有將結局改為Happy Ending…噢！太完美了！

這樣發展下去，何止好萊塢編劇丟掉飯碗？也包括我們專欄作家…還有更多更多！

ChatGPT 博物館 好萊塢

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