《心經》的「顛倒夢想」，其實與人腦有關。人腦究竟發生什麼問題？這要回到基本，從人腦結構和進化說起。現代美國腦神經科學家麥克萊恩（Paul D. MacClean，1913-2007）曾有「三重腦」（Triune Brain）理論，用來解釋進化在人腦留下的痕跡。 這理論指人腦被分成三個由各具性、智力、空間和時間感的部分，分別是爬蟲腦、舊皮質腦和新皮質腦。

「爬蟲腦」（Reptilean Complex）的腦幹，是人的生命中樞，掌管呼吸、心跳、體溫和調節等生命功能，與大約2億年前的爬蟲類演化有關。舊皮層腦，是「原始哺乳型腦」（Paleomammalian Complex），是人的情緒中樞，掌管食欲、性欲、憤怒及恐懼等情感，與1億5000萬年的原始哺乳類演化有關。

至於新皮層腦，是「新哺乳型腦」（Neomammalian Complex），是靈長類演化的，是人的智慧中樞，掌管理論性思考、判斷、語言等活動，而人類胎兒的腦部，也是依此三重順序的發展，由內到外，經過先後演化而成。

「三重腦」理論是1960年代提出的假設，經過科幻小說家卡爾･薩根（Carl Sagan）在其1977年獲得普立茲獎的科普名著《伊甸園的龍》（The Dragons Of Eden）大事宣揚。此書的副標題是「關於人類智慧進化的猜想」，內容以伊甸園的神話傳說為始末，以科學為依據，從遠古至今，論述人類智慧進化發展的過程。

但進入21世紀，「三重腦」理論已受到不少腦神經科學家質疑，提出一些反證，認為這個假設對人腦進化有過度簡化之嫌。當代神經科學和心理學，研究者更多地關注大腦不同部分之間的相互作用和聯合活動，而不是將大腦簡單地分為幾個獨立區域。可是若不從科學的精確性看，「三重腦」理論僅視為一種比喻，它與佛家的「遠離顛倒夢想」也息息相關。