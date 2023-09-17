《心經》有「遠離顛倒夢想」之說。遠離是我們的心永遠地離開；顛倒夢想說的是謬誤認知，倒置事理，迷真認妄。以無常為常，以苦為樂，以無我為我，以不淨為淨，因此產生虛妄的夢想，形成諸多煩惱。

或說所謂「顛倒」，就是把「真」的看成「假」的，把「虛」的看成「實」的﹔而「夢想」就是「妄想」。佛家教人「見如實，知如真」，也就是如其本來實質狀況的觀察和領略，其實所有動物和禽鳥都有這個功能，偏偏到了號稱為「萬物之靈」的人類腦袋，竟會冒生出許多古怪的念頭，並且執以為常。

說「人是萬物之靈」，也可說是一種迷執，其實人腦存有許多缺憾，喜歡製造假象，但是人不自知，反而沾沾自喜。「顛倒夢想」就是假象，《心經》教人「遠離」，原始佛教的《雜阿含經》則說「厭離」，但不管「遠離」或「厭離」，都是翻譯字眼，梵文和巴利文都是ibbida，原義應是「失去興趣」。人因為欲念才去追逐「顛倒夢想」。

要「遠離顛倒夢想」，便要修行「四念處」。「四念處」又名「四念住」，不僅是原始佛教的禪修指南，在大乘佛教也頗受到重視。念是能觀之觀，念念分明，英文是awareness，或mindfulness；處是所觀之境，英文是setting-up，或frame。為何要安住於四念處？這是因為眾生有四種顛倒妄見：一是於身執淨；二是於受執樂；三是於心執常；四是於法執我。

「四念處」是佛教修行的基本功，其順序是觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。事實上，人有許多不同的顛倒夢想，所以修行之始，是老老實實，去覺知身體及事物的無常性。畢竟呼吸是出生後的起始，也是死亡前的終結，所以觀呼吸是最容易掌握的入定法門，入定後才能遠離顛倒夢想。