因為三年疫情 及社會情況的改變，人們的生活習慣也改變了。外出逛街消費的熱情減弱，加上經濟的下行，香港 原來很興旺的夜遊夜市地攤經濟也萎縮了不少。為此，香港近日關於地攤、夜市話題也成為輿論與政府關注的話題。

人們談夜市有不同的角度，從經濟的角度談，認為夜市是活躍經濟的一部分；從旅遊娛樂的角度談，認為夜市的發達與否，體現了一個城市開放及快樂程度；從環境與氣候角度談，人們找到了不同城市地理位置不同優勢，毗鄰海邊或河流穿越的城市，臨江倚河如香港廣州的夜市涼快且浪漫，而山區城市如貴陽重慶，則有山風綠樹、山民豪邁的優勢。

筆者不屬於上述任何類型，但經歷了中國夜市的從無到有、從零星到規模，以及不同地區不同風情的夜市。

大約是1980年代吧！人在廣州，那時民生經濟短缺，能就業 的人收入不多，未能就業的人卻不少。政策開始允許一些未能就業的個人，從事個體經營自謀生路。

不久，城市入夜出現若干流動攤檔，一旁還擺上幾張簡易摺疊凳及桌子。在馬路旁，藉助路燈的照明，一檔檔熱火朝天的炒鍋及煤氣的呼呼聲，一排排食客在夏夜狼吞虎嚥乾炒牛河及食夜粥的氛圍，這是我最初對夜市的體驗。

曾多次到中國西南貴州貴陽巿、茅台靖遠鎮，那裡的夜市別有一番風味。入夜，海拔800米的貴陽街頭，青年們圍爐烙鍋燒烤大飲啤酒，有人飲得興起甚至赤膊上陣！難得的是城市並不反對人們在街頭擺陣，反而將其作為城市的特色之一。

在釀酒名鎮茅台的夜晚，人們倚在赤水河邊，飲酒燒烤，酒香肉香四溢；一個小區人口達50萬的花果園中心湖邊，每晚成千上萬人們圍湖歡歌載舞。對於世居南方的旅者，貴州夜市的簡單熱烈給了我另一種體驗。

最難忘的是體驗香港夜市，這幾年間，本人逛過廟街、女人街、通菜街，享受過在夜色燈火人聲中，買便宜貨砍價、人頭湧動的比肩接踵樂趣；又曾在華燈閃爍時到過蘭桂坊，享不同膚色的遊客密切交往，飲雞尾酒聽薩克斯風、看勁舞的火熱場面；還曾徜徉維港，賞萬種風情的晚風江水波光燈影的醉人之夜；及在灣仔與穿雙拖鞋、著件背心剛從工地歸來的打工仔，在淺窄的街道同坐一張枱夜飲一杯啤酒。夜市的香港，自由自在，豐富多采，隨意愜意，印象、記憶最深。

今時香港夜市與之前相比，境況不濟，消費額猛跌三成，只希望得以重振，重拾過去的熱鬧。雖然許多人額頭上已新增了幾條皺紋，人們心境有待恢復。