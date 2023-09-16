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電話救亡

〈每日驚艷〉張宏

寫了多年專欄，認識不少朋友，特別感受到朋友們的關心。超強颱風蘇拉日前襲港，睡醒一看手機，漆黑一片，完全沒有反應。按照以往經驗，快速按旁邊的音量、不斷充電，電話皆無反應，有如一塊黑色廢鐵。

我有兩部手機，失靈手機內有大約一半聯絡人，以及很多常用的App；更重要的是，開電腦的雙重認證，也要透過這個手機才可啟動。颱風之下在家工作，但失去聯絡方法，又無法打開電腦，頓時六神無主。

無助之下在Facebook上載求助信息，即刻收到各方朋友的留言，還有不少人透過私人信息教路。按照大家的方法，左按右按，過了一個上午，「昏迷」的電話竟然甦醒過來。

開機秘訣就是：一、連接電源；二、快速按高音量鍵，按下即放；三、再按低音量鍵，按下即放，一秒內按完兩鍵；四、然後長按右側的開關鍵10至15秒以上。

如是者嘗試三、四次後，電話忽然亮起來，顯示平時登入的畫面。我大喜過望，馬上輸入密碼開機，然後順利打開電腦、通訊App等等，重新與所有人聯絡。

在此感謝各位朋友，沒有大家的熱情支持，電話可能已經變成廢鐵。今次的教訓是，電話內有太多重要資料，要用iCloud好好儲存。還要馬上換一個新電話，以免再次發生故障。

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