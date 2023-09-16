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女星的情路

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩位好萊塢女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）和珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），都是我喜歡的女性，不僅欣賞她們的才華，還佩服她們那打不死的拚搏精神。

珊卓布拉克初出道已暴紅，但好萊塢要數年輕貌美的女星嘛，確是數之不盡，花瓶女星看得多了，大多是一閃即逝的。珊卓布拉克卻憑著實力，一再證明她是演技派，當年憑着《守護有心人》（The Blind Side）榮獲奧斯卡影后，確是實至名歸，她更曾是收入最高的女星呢！現年五十九歲的她，人氣仍高企。

被稱為「籮霸」的珍妮佛洛佩茲，星運可謂大起大跌，有段時期更被喻為票房毒藥。但她卻從未放棄拍電影、出唱片、巡迴演唱等，還出產了不少自家品牌的服裝及化妝品等，是極為成功的商人兼藝人，也曾被選為全世界一百位最具影響力的人物呢！

可是，女人事業多輝煌，若缺少愛情的滋潤，也未算幸福吧。她們兩人當中，有人愛情得意、有人情路坎坷，可謂同人不同命。

珍妮佛洛佩茲不僅事業拚搏，就連追求愛情也同樣進取，五十四歲的她共經歷四段婚姻，現任丈夫竟是兜兜轉轉二十年的舊情人班艾佛列克（Ben Affleck）。也許是失而復得吧，這對夫妻愛得如膠似漆，羨煞旁人。

珊卓布拉克卻沒有那份運氣，當年跟名人Jesse James結婚的五年間，丈夫的緋聞從來不絕於耳，兩人最終離婚收場。好不容易覓得志趣相投的英俊攝影師Bryan共度生活，二人異常恩愛。可惜愛人卻患上罕有病，剛於八月初逝世，享年五十七歲。

影星的命運，有時比電影還要迂迴呢。

珍妮佛洛佩茲 好萊塢 班艾佛列克

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