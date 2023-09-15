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身體的警訊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell） ，於肯塔基州接受記者提問期間，突然僵住不動超過三十秒，看他神情呆滯，儼然是腦袋突發性失去了操作的功能，場面非常尷尬，及後他需要被護送離場。

記憶中，同類情況已曾出現過，大概是一個月前，麥康諾於記者提問時，同樣是出現了斷片的狀況，停頓了二十秒未能反應。大家心裡都發出了相同的疑問：他的健康出現了問題嗎？

翻查檔案，原來現年八十一歲的麥康諾，早於二○一九年已頻頻發生反映健康出岔子的狀況，他曾於四年內最少跌倒三次，期間需要入院治療。我們普遍都同意，長者跌倒不是好兆頭，那麼是甚麼原因會令長者容易跌倒呢？

有可能是腦部病變，令中樞控制能力下降，減低了腦部與手腳協調的平衡功能而引致容易跌倒；又或是視力與聽力功能下降、肌肉骨骼出現毛病、心血管疾病或感觀系統退化等，都會引致長者容易跌倒。

雖然不清楚麥康諾是甚麼狀況，但他的健康委實令人擔心。至於近日短時間內兩次斷片的情況，有醫生懷疑那是帕金森氏症的病徵。面部肌肉失調，變得木無表情、動作遲緩不自然、手掌顫抖、失去平衡等等帕金森氏症的病徵，麥康諾的情況又似乎是相當脗合呢。

退休律師麥康諾於過去數十年來，都是美國共和黨舉足輕重的政治人物，備受尊崇。但世上沒有一個人能敵得過身體老化的自然定律，也許該是光榮引退的時候了，面對現實吧。

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