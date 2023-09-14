1970年的香港 ，是第二代新移民 的蓬勃發展期，創新的事業到處開花，成就已淹過舊式的香港，成為亞洲四小龍之一，舉世矚目。我們這一代帶領後一輩的年輕人，繼續向前邁進，還不斷地創新。在擠擁的香港特殊環境下，我們逐漸締造出一套新信念：時間就是金錢，互助就是力量，創新就是未來。

這新信念常反映到我們的日常生活中，為了爭取時間，多做事，全民都在動態；不是在趕路、趕乘地鐵 、就是匆匆趕上班，許多人都在匆忙中，整天動過不停，只在疲累時，會暫停歇息「充電」（休息和吃些東西），然後又趕做要做的事，生活節奏很快，分秒必爭，每天如此。

個人智慧有限，為了集思廣益獵取靈感，我們喜歡聚集，當年我們有一班同輩，每日盛行「三聚」，所謂「三聚」乃：早茶、午膳及下午茶（下班後晚飯前亦即happy hour)的聚會。參加「三聚」的老友不一定是同一班人，但都是有共同習慣和興趣的打工男女。參加的人數也不一樣，以合則來不合則去的原則，隨緣相聚，聚後合資或分別結帳，各自上班或回家，不欠誰的人情。

通常這種聚會時間不長，最多餐後半小時，除交換意見之外，喜歡討論日常，互吐苦水，舒緩壓力，有時我們的言談，似是無厘頭，卻常語帶新意。

這種來去匆匆的聚會，不一定都是打工男女，也盛行在其他行業，我統稱為「動態茶聚」。有時興之所到，短聚也可轉為長聚；在短聚時約定飯後消夜或其他娛樂節目，增加生活情趣。其實要搞活夜市，祕訣就在鼓勵群聚，人多入市餐飲業自然會延長營業時間，但有些人的想法，剛剛相反，本末倒置，令過來人啞然失笑。

很多時候，也有人會把這種短聚擴展到正常的生意接觸上；為了攪生意，不惜連走幾場生意短聚。我當時發現這種商業行為相當普遍，因此帶旺了餐飲業，使市面更加繁榮。有不少生意經過一輪商討後，最終可能在喝一杯咖啡的時間就敲定，一點都不誇張。

別小看這種茶聚的其他功能；我有一班朋友，他們因這動態茶聚而認識許多不同職業的朋友。短聚閒談間，獲得創業的靈感，再由小接觸，逐步談出大生意。

我有個茶友牛叔就是一個好例子，他是剛退休的酒樓部長，在一次茶聚閒談中，獲悉一茶友在台灣有親戚，最近開了一間製造體育器材的工厰，有很多新設計的產品，牛叔靈機一動，因為他手上有積蓄，想做點生意為子孫們謀出路。於是請茶友打聽，看他親戚是否有興趣在香港拓展市場，一問之下茶友親戚反應奇佳。牛叔有鑑於短聚的茶友中，有各方人才，有人熟悉商業樓宇租售、有人熟悉裝修、有人精通運輸通關、有人會企畫生意，一呼百應，短期間就組成了一個生意班子，於是提出計畫，與茶友親戚商討，一下子便談成一門生意。

1980年我移民美國，聞說牛叔得道多助，生意興旺，不久便賺到第一桶金，於是雄心勃勃，居然也有興趣把業務擴展至美國，變成錦上添花，成為一時佳話。