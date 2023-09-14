那個下午，不少人都像屏住氣息，靜靜地等待法官的最後判刑結果。正如所料，英國連環殺嬰殺手女護士萊比被判終身監禁，不得假釋。

英格蘭北面距離曼城不遠的Chester，是一個平靜優雅的小鎮，萬萬也料不到會發生駭人的連環殺嬰事件。

犯案時只有25歲的女護士萊比，她於2015和2016年期間，殺害了七名初生嬰兒，並試圖謀殺另外六名嬰孩。當中有三胞胎嬰兒被她殺了兩個，也有雙胞胎嬰兒一個被謀殺，另一個倖存的卻永久傷殘。萊比狠心為脆弱的小生命注射胰島素或空氣，又或強行餵奶，被法官形容為有預謀的凶殘謀殺行為。

如此恐怖的殺人犯，她是那種有稜有角的猙獰臉孔嗎？當你瞧著萊比時，背上不禁一陣發涼，如此溫順乖巧的臉，十足像個鄰家小女孩模樣，想了又想，實在難以想像這個曾天天抱著初生嬰兒的慈祥護士，竟然是個可怕的惡魔！

世人疑團仍未能解，為什麼萊比要殺害那麼多嬰兒？也許永遠也未能找到答案吧，不過有全程十個月跟隨報導該案審訊過程的記者形容，萊比一直都是冷冷地瞪大雙眼，又或呆滯沉默，壓根兒看不出她有否悔意。但當一名男醫生以聲音作供時，萊比首次垂下頭抽搐，情緒出現起伏，那人已婚，同時也曾是她的情人。

有些人當長時期深感處於被命運玩弄的不如意狀態時，會萌生搶回主宰命運的念頭。但當有些人思想扭曲達至極點狀態，有可能會企圖扮演上帝，由他們來決定誰死、誰活！萊比是否屬於這種犯案心態，則難以證實了。