女兒剛過完生日，讓我有些感觸。

女兒在香港 學習、工作、生活，教香港人、外國人中文，安穩地在那兒從早到晚，度過港島的四季。

我其實很想叫女兒回來，在身邊、在眼睛看得到的地方，一家人在一起，過日常的生活。

可是長大的女兒，有了自己的主見，喜歡香港這個地方。

看起來還像個學生的女兒，在香港讀研、求職、上班，租房子、買房子、買家具、搬家，日常的小維修，全都自己從容搞定。

上班時，她是學生喜歡的老師，假日裡，她背著相機行走世界。

前幾年，女兒利用假期帶我們去台灣、新加坡 、清邁、塞班島，把吃、住、行、玩安排得周全，是全能的導遊、優秀的攝影師。

跟著她，拉著她的手，像她小時候牽著我的手一樣，很溫暖，很安心，真正感受女兒確實長大、獨立了。

是啊，女兒已然不是那個小嬰兒，晝睡夜醒，晨昏顛倒；不是那個「蓼園」裡的小幼童，熱情地帶著乞丐到自己家來討米；不再是那個小學生，背著沉甸甸的書包，每日早出晚歸，從河西跨過湘江到城北上學，路途遙遠卻興致勃勃；也不再是那個內心常感不安的少女，閨密一去美國杳無音訊，內心戚戚，憂傷地思考友誼為何物。

女兒已經實實在在超越了18歲時《心靈的聲音》（女兒的著作）的內心獨白，完成了成長裡的新蛻變、新接受，有了新平台、新喜好、新興奮、新焦點。

這樣其實很好，這是女兒經年努力的理想實現，我心裡因此有很多的自豪和榮耀。當年，從彩虹站搭巴士，去女兒上學的香港科技大學，站在圖書館 落地玻璃窗前，俯瞰山腳海面千帆競發的景象時，心裡也是這樣自豪和榮耀的。

德福花園27層高樓的窗口，初升的太陽和湛藍的天空，女兒都看得見。

蔚藍灣畔，樓下公園樹木扶疏，池中波光瀲灩，映照著接天的樓宇與山巒。

坐在這樣的窗口前，女兒也許在想著如何生動地把漢語文字的故事講給香港人和外國人聽，也許偶爾會想念遠方的父母，想念遙遠的童年和成長的歷練；這應該是一種很棒的體驗，是符合女兒生活的香港感覺和自由精神的。

可臨近女兒生日時，我還是很想她。

生日時可以沒有蛋糕，但祝福要有的。在這個世界上，不是每個人都有條件去追求自己所喜歡的未來，所以女兒，如果可以，請千萬不要錯過；未來的日子，願每天都安康喜樂。

生日時可以沒有滿桌的佳肴，但也捨不得女兒太過簡單地對待自己。去年我們在塞班島吃了牛排，喝了紅酒。

那麼今年，希望女兒能邀上朋友，去喜歡的地方，點喜歡的菜，或者就在自己家裡，自己動手做點菜，有雞、有魚、有蔬菜、有水果，伴隨著喜歡的音樂，大家開開心心一起吃。

女兒，生日快樂！