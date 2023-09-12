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神棍

〈六合飛翔〉岑逸飛

各種宗教都有不同的神職人員，例如天主教有神父、基督教有牧師、猶太教有拉比，而伊斯蘭教有阿訇、佛教有僧侶、道教有道士。

神職人員負有莊嚴使命，在神與人之間扮演溝通的角色，此中不乏盡忠職守者，良莠不齊者亦有之，也有些是以神職人員之名，而行棍騙之實，稱為神棍。

印度電影《來自星星的PK》（PK），影片中的「神棍」被喻為「搭錯線」。其實棍騙之徒若招搖撞騙，而無固定的行騙地點，稱為「撞棍」；若行騙方法非常到位，一招即應，是為「應棍」。

到了今日，棍騙之道更層出不窮，政界有政棍、法律界有訟棍、學界有學棍、醫界有醫棍；其中尤以神棍最為可惡，名義上是神職人員，但是居心叵測。

有的棍騙的不僅是斂財，更有騙色、謀權、求名等，不一而足。

在佛法來說，神職人員的作用僅是信仰的助緣，禪宗公案的禪師教弟子，禪是不立文字，要靠自己覺悟，他是從旁點撥，甚至會採用當頭棒喝的方式。

在西方，存在主義的先驅齊克果（Kierkegaard），是以懷疑出名的基督徒哲學家，但他不是懷疑上帝，而是懷疑神職人員所建構的上帝，所以他的信仰重視信仰者的主體性，而這種主體性形成宗教哲學家馬丁‧布伯（Martin Buber）的「關係神學」。

馬丁‧布伯（1878年—1965年）是猶太人，其研究工作集中於宗教有神論及人際關係。他的著作富於感染力，有時如同詩歌般的寫作風格，其影響遍及整個人文學科，特別是在社會心理學、社會哲學和宗教存在主義領域。

其名著《我與汝》（I and Thou）中，認為「我－汝」關係，不是為了滿足「我」個人的需要，而與「汝」建立關係，若應用於人神的交往，便是兩個主體的互動，神棍已無用武之地。

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