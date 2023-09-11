最近看新聞報導，好幾次聽到一個名詞「夜經濟」，望文生義，這應該是鼓勵香港 發展晚上的消費活動。看來起因是日間的經濟活動規模不夠宏大，對本地的貢獻未如人意，唯有打晚間主意。

香港的夜生活一向精采，外國人到香港遊覽，其中一個節目就是感受晚上的活力。旺角一帶，不分晝夜都是熱鬧，入夜後女人街攤販營業，出售廉價貨品。油麻地的廟街別具特色，尤其受男人歡迎。不少商場開放至10時，甚至更晚，遊人如鯽，但新冠肺炎 爆發，改變了這個情況。

疫病橫行期間，人們下班、放學後回家，避免在外流連，店鋪門可羅雀，索性提早關門，從此香港夜晚寧靜起來。

3月開始香港解除防疫 措施，宣布一切活動恢復正常，人人憧憬經濟復甦，晚間街上漸次熱鬧起來。不過半年下來，似乎未能全面回復昔日晚間消遣活動活躍的景象。

我在屯門居住，常常晚飯後到市中心商場閒逛，發覺不少商店8點就打烊。看完電影才9點多，商場遊人稀少，一片寧靜，跟以往不可同日而語。我分析一下，大概是這幾年下來，人們習慣了晚上留在家中，對外出減少了興趣。

要說服消費者晚間在外花錢、花時間，一定要設計具有吸引力的節目，光是旺角的霓虹燈、蘭桂坊的酒吧，難以擔負推廣夜經濟的重任。昔日平民夜總會──大笪地繁華昌盛，榕樹頭在星光下發放光采，都是香港人的回憶。港府不妨在遠離民居、公共交通配套完備的地方，重新設立性質類似的區域，招攬商販售賣道地食物如臭豆腐、東風螺、牛雜，還有街頭賣藝，例如唱歌、說故事、雜技表演、占卜看相。每晚為之，自然造就一番景象。

文化活動也值得推廣，現時晚上一個場地一般只會安排一個表演項目，可以拓展為兩輪表演，第二輪的門票提供折扣。港府資助表演團體，降低票價，吸引更多觀眾。觀眾拿著晚間文化節目的票根，購物享受優惠。總之在介紹文化之餘，同時刺激消費，何樂而不為？

不過事情具有正反兩方影響，要是人人晚上離家消遣，一定影響家人關係。多花時間留在家中是值得推廣的。

香港人忙碌，生活步伐急速，聞名於世，成年人為生計疲於奔命，只有上班時間，下班時間卻是未知之數；學生要應付考試，放學後要留下補課、參加補習班、上自修室，忙得不可開交。家人圍爐夜話的機會不多，家甚至淪為睡覺的地方。我有一些學生，連家人是否在家也不知道，原因是各自關上房門，同一屋簷下，竟然發生這種情況，實在匪夷所思。

過去幾年，大家除非必須外出，否則就是留在家中，家人見面的時間多起來。當然，就此下結論，家人關係由此更加親密，是過於理想；不少人只是看電視、打電玩、上網，與身邊的人仍然缺乏溝通。不過不能否認，人們見面機會增加，交談的次數總會上升，聊勝於無。

提倡夜經濟，固然有利經濟發展，豐富生活色彩，但希望不會把人們統統吸引到街上，進一步降低家的價值，畢竟凡事講求平衡發展，不可偏重一方。