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向前走

〈每日驚艷〉張宏

《晴報》將於9月15日發行最後一期印刷版，我的專欄也將向大家道別。分別在即，我在多年來的專欄中，學到幾件畢生受用的事，必須與大家分享。

其中一件事就是「快速寫作」。我的寫作高峰期，為兩份報章寫稿，每星期交4篇文章，還要寫書、寫工作報告等，忙個不休。為了趕「死線」而寫至三更半夜，過了凌晨仍在趕稿，練就「想得快、寫得快、打得快」的本領。腦海一有意念，馬上打字，十指如飛，神速寫完。然後腦子不再留戀寫完的文章，馬上「轉台」思考另一個題目，寫另一篇文章，半秒也不浪費。

在交稿壓力中體驗到「千里之行，始於足下」的真諦，與其慢慢思量，不如踏出第一步，寫出第一句。若不知如何接下去，先初步寫一些點子、一些想法，全部寫完再修飾，勝過胡思亂想卻不動筆。

多年以來的高壓訓練，累積了能力，繼續進行下一個大型寫作工程。我看看桌上《印尼華僑》著作的初稿，此書訪問了眾多人物，歷史背景既長又複雜，有時寫到想放棄，就告訴自己︰「把每一章當作十篇短小的專欄，提綱挈領，就可以慢慢完成了。」

上帝關了一扇窗，就會打開另一扇窗。我會繼續向前行，繼續寫作，在網上發表，更期望變為實體書。

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