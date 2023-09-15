印度 電影一向大放光芒，例如2009年的《三個傻瓜》（3 Idiots，港譯《作死不離三兄弟》），對「填鴨教育 」制度大加撻伐，筆者認為是全球校長、教師、家長和學生的必看電影，是最佳的通識教材。

自《三個傻瓜》的成功後，導演拉庫馬希拉尼（Rajkumar Hirani）沒有乘勝追擊，用五年多的時間，不斷地創作及修訂他的另一部影片《來自星星的傻瓜》（PK，港譯《來自星星的PK》）劇本。筆者看過此片後，發覺導演對他參與編寫的劇本慎重其事確有因由，因為此片再不是挑戰教育制度，而是質疑宗教信仰，難怪引起宗教信徒的非議，這是意料中事。

《來自星星的傻瓜》英文片名的PK不是香港 粗話，而是印度語PEEKAY的簡寫，意思是「醉酒」。劇情講述外星人來到地球，由於造型古怪，行為奇特，說話莫名其妙，人們都認為他是飲醉了酒。其實醉酒的是地球人，可不是外星人，所謂「當局者迷，旁觀者清」，地球的人間世現象，如佛法所說，多的是顛倒，可惜地球人不自知，但看在外星人的眼裡，全都是不合情理。

外星人察覺到，地球人的語言和思想，有很大的落差，也就是說，所想是一套，語言表達的是另一套。其中一個最大的誤區，在於地球人信仰的神有許多，但代神發言的所謂神職人員，他們是否真能了解神的心意，說出神的指引？

影片沒有否定神的存在，外星人也相信有造物主。畢竟宗教信仰是地球人自古以來的精神需要，有神在，才讓人有希望、有祈求，得神庇佑，人的心靈才能安頓，有個寄託，外星人又何苦殘忍地將地球上各種各樣的神毀掉？所以影片的外星人也如地球人一樣，敬神如神在，而矛頭轉向神職人員，質疑他們的所作所為是否稱職？