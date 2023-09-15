我家的小狗性情溫順，在家喜歡安靜地依偎著我們。我看電視時，牠守在我身旁睡覺；我睡覺嘛，牠明明已醒來，但轉了兩圈又會乖乖地躺下來，耐心地等著我起床，然後熱情地迎上來不停地舔著我的手。

可是，牠有一個小毛病，倒會經常讓我非常尷尬，那就是當我帶牠散步時，每當迎面而來或是老遠對面馬路遇上大狗，牠都會突然一反常態，拚命狂吠，還會激動得想衝過去。

「傻瓜，你是找死嗎？人家大犬體形是你的兩倍以上，有些看上去更是孔武有力的肌肉 型，你是想送上去當大犬的點心嗎？」害得我不僅要使勁地拉著牠，還要不停向對方主人說對不起，尷尬死了。

不過，牠又不是完全不洞悉自己的狀況，每次當在路上遇見跟牠體形相若，又或是較小型的狗種，牠不僅從來不會吠，還會熱情地迎上去跟人家行互嗅的見面禮。尤其是遇上母狗，牠就更會特別興奮，不停轉圈以吸引人家注意。

那天卻發生了奇怪事，當我們優閒地散步時，小狗又突然情緒失控不停狂吠，前面卻見不到大狗，原來牠是拚命對準迎面走來的男人狂吠，那就奇怪了，我們的小狗從來不會向人吠啊！

我再仔細看，那個男人看來似曾相識。喔！記起來了，他就是那隻橘色大狗的主人。

一年半前的聖誕，我的小狗在街上曾被這個男人的橘色惡犬襲擊，狠狠被牠咬著頸部。也是打從那次事件後，小狗對所有大狗都產生敵意。