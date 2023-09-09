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「尋韻湖湘」交流活動

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

這次去湖南，得到香港佛教沈香林紀念中學校長的支持，在老師的協助下，我們一行人包括該校十四名中三至中五的學生，赴湖南參加為期五天的學習交流團。

跟同學一起生活五天，住民宿、吃湖南農家菜、叫美團外賣、走進鄉村和參觀多個歷史景區和博物館、在鬧市掃美食……，五天的行程在笑聲中度過。整個旅程中，老師細心照顧學生，同學們有禮貌有秩序，雖然也有鬥嘴的時候，但完全沒有公主少爺病。和他們在一起，讓我們感受到他們的正能量，也讓我們體會到青春的可貴。

大家在長沙的步行街血拚湖南特產之後，懷著滿滿的記憶和依依不捨的心情乘坐高鐵回家，為這次活動畫上圓滿的句號。

本次活動以「探尋湖湘精神」為主題，希望以此帶動香港學生遊歷湖南，認識湖南從古到今的「變」（社會的進步、攻堅脫貧的工作）與「不變」（湖湘精神傳承、為人民服務的初心），增加香港青年對湖南和國家的了解。

這次活動是疫情後的第一次，也是一次試驗團，能夠順利舉辦，特別感謝我的拍檔何玉慧對我的信任、與我同行；仕農正向教育出行的黎家麟專業地接安排，浸會大學歷史系唐品恆同學跟學校對接和全程活動內容。我們只有一份初心，希望透過自身的體驗，增進香港青年對國家的認同感和歸屬感。

香港 疫情 博物館

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