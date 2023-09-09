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水地比

〈六合飛翔〉岑逸飛

澳門的大型表演活動《水舞間》，在筆者眼中，是水下有地，即《易經》第八卦「水地比」的比卦。比為親信、親密，親比之義，引申為輔佐。如今所指的是類比、比較、併比、比例。

比字由兩個匕所構成，匕原始字義為反人，亦有雌性之義。相對於士之為雄性，如「牝」或「匕牛」為母牛，「牡」為公牛。由於匕有女性之義，造字之初是以兩個女性在一起來表達人的親密之狀。

比卦是上坎下坤，其特色是六爻中五陰一陽，只有九五是陽爻。雖說比卦說的是親比和諧的人際關係，但它主要應用於商業經營，經營有術要靠團隊精神。

比卦不同乾卦，乾卦是政治智慧，六爻皆陽都是龍，最高境界是「見群龍無首，吉」；比卦是商業智慧，不能無首，比卦的上六是「比之無首，凶」，其最高境界，是由九五這個陽爻，統領其餘五個陰爻。這個「九五」是誰？他就是《水舞間》的靈魂人物，享譽國際的靈感創作大師，義大利與比利時混血的佛朗哥德拉戈（Franco Dragone）。

德拉戈一如小說《死水微瀾》的羅歪嘴，全身是商業細胞，看到市場需求，所以《水舞間》雖無藝術內涵，所表演的故事，是西方爛片橋段加粵語殘片製作的情節，演員多是跑龍套，但其場景設計、噴泉特效、音響配樂、服裝設計、化妝以至燈效，整個匯演全是極視聽之娛。

舞台上忽而煙霧迷離，忽而水花四濺，四十台電腦吊機展現吊鋼絲奇技，高空上布滿乾坤。比卦的九五爻辭說：「顯比，王用三驅。失前禽，邑人不誡，吉」。所謂「失前禽」是德拉戈的投資；「邑人不誡」是觀眾支持；「顯比，王用三驅」是財源滾滾，袋袋平安了。

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