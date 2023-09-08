若然家裡有個敏感孩，該怎辦？這裡的敏感不是指外在的皮膚敏感，而是指內在的感知能力天生較強的特徵。

我家的孩子敏感嗎？其實從嬰兒階段已能略知一二，這類嬰孩是會較容易爆哭的。明明是睡了，誰知放上床不出一秒，娃兒就突然狂哭起來。帶嬰兒跟家人茶敘嘛，娃兒卻由頭哭至尾，怎樣逗也徒然。

這類嬰孩是天生對環境的感知力強，比如是對光線、聲音、氣味、食物的質感、衣服的顏色或質感等，都會有較強烈的反應。

敏感孩可能是察覺到被放上床的光線和床的質感，跟剛才在媽媽的懷裡是截然不同的，因害怕而哭起來。敏感孩也有可能是不喜歡酒樓的嘈雜聲或混濁的氣味而哭起來。

年紀漸長，敏感孩會有更多獨有的行為特徵，若爸媽不了解，還會被誤解為搗蛋不聽話呢！比如是有敏感孩堅決不肯吃某些食物，對於他們來說，那些食物很臭。又有敏感孩不肯穿媽媽給他買的漂亮新衣服，原來是因為那新衣既不是他喜歡的白色，質地又不是純棉，穿上身不舒服呀！

敏感孩大多情感豐富、內在情緒起伏較大，屬於多愁善感類型。到達青少年期就較會容易遇上情感的困擾，比如是朋輩的相處問題等。人家不為意的一句話，也有可能讓敏感孩傷心痛苦呢！

若閣下家中有個敏感孩，請努力從小培育他們的同理心，讓他們多諒解別人感受，就能減少自身鑽牛角尖而顧影自憐了。事實上，敏感孩大多是創造力強的優秀人才呢！