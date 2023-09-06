香港 老牌武打影星「洪金寶」似乎總與成龍、元彪等人的名字連在一起，海內外影迷都把他視為「香港功夫」的「大哥大」。

5月上旬，我有幸在洛杉磯 奧斯卡電影博物館 參加「洪金寶電影專場」揭幕式，觀看洪金寶導演並主演的老電影《富貴列車》。洪金寶雖沒親臨現場，但他以視頻現身。畫面上他頭戴深藍色禮帽，身著淺藍色帶有深藍色線條的中式外套，面色紅潤，說話中氣十足，鏗鏘有力，話語間充滿了對廣大電影觀眾長年追隨、鍥而不捨的感激之情。

「洪金寶電影專場」影展放映電影《富貴列車》、《群龍戲鳳》、《A計劃》等12部影片，影展持續23天，幾乎場場爆滿，座無虛席。可見，洪金寶的「香港功夫」至今仍在好萊塢發燒，觀眾還惦記著這位1970年代至80年代在香港影壇紅得發紫的老牌武打影星。

奧斯卡電影博物館還張貼著洪金寶、成龍、元彪《飛龍猛將》、《快餐車》、《一個好人》等電影海報，更令人追憶過去香港電影的黃金時代。我是洪金寶的老粉絲，我喜歡看他的武打電影。他執導並主演的電影，常常以曲折的故事情節，驚心動魄，男主角攻無不克，勇往直前，呈現克敵制勝的形象，讓觀眾嘆為觀止，難以忘懷。

令人興奮的是，今年3月12日，洪金寶在第16屆亞洲電影大獎盛典上大放異采，榮獲「終身成就獎」，成為香港故宮文化博物館盛典現場最勁爆的一條大新聞。現已73歲高齡的洪金寶，獲此殊榮，可謂實至名歸。他9歲在香港開始涉足電影圈，成為小銀星。一路走來，他竟在銀幕上翻滾打鬥超過60年，在香港電影發展史扮演了不可替代的角色，他也從一個武打特技演員，成為電影世界閃亮明星。他拍攝經典武術片和動作片多達200多部，為香港電影累積寶貴財富。

洪金寶視角開闊，不斷在海外拓展電影版圖。7年前，他在我的老家上海創建「洪金寶電影工作室」，謀求與上海電影人合作。而我所居住的洛杉磯，又是洪金寶經常喜歡落腳的地方，以尋求與好萊塢聯手拍片的機會。幾年前，我曾在洛杉磯亞凱迪亞商場遇見過洪金寶與他太太高麗虹，夫婦倆和藹可近，平易近人，至今令我難忘。