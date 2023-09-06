倫敦Brick Lane

盛夏太陽高高照的中午，我偕好友到達倫敦市中心的Aldgate East車站，沿著旁邊的Osborn街走了一會，旋即到達目的地Brick Lane（紅磚巷）。

毋須前陣子的塗鴉事件炒熱，Brick Lane本來就是極受遊客歡迎的景點，街道兩旁乍現地方特色小店，彷彿全個世界都來這裡開店了，好不熱鬧。

我曾於周末來過Brick Lane，人潮沸騰得走也走不動呢！市內年輕潮人們都愛在這裡閒逛，我則愛邊逛邊欣賞潮人們的悉心打扮。

走了不久，到達了一處長長的塗鴉牆，很多人聚集在那裡打卡，熱鬧得很，肯定這就是先前具爭議性的塗鴉事件現場吧！不過長長的牆上已塗滿了顏色鮮明、不同風格的大小塗鴉，舊聞迅速被遺忘了，彷彿什麼事情也未曾發生過。

這天，我的目標店其實是再向前走一會的Hoko Cafe（香港 冰廳），名副其實是香港人開的小店。

來了倫敦這麼多年，從來未嘗過一杯像樣的港式奶茶，這次終於能讓我一解相思之苦。這家的熱奶茶壓根兒是香港味道，完全沒有像過去那樣一次又一次失望。

可是，除了奶茶棒之外，這家小店的食物選擇則較少，主打的豬扒不錯，不過那個豬扒包是否值大概港幣一百元嘛，那就見仁見智了。

離開時我誠心跟幾位賣力工作的年輕店員說：「請問可否加多一點食物，好似沙嗲牛肉湯通粉？」誰知女店員爽快地回答：「咦？前兩日我剛剛試整成功！」非常期待呢！

冰廳旁邊有家義大利 餅店，從未見過有這麼多款的西西里特色餅點Cannoli。斜對面是排了長龍的著名Bagel店，而相隔三兩個舖位，是一間日式咖啡 店，那裡的餅點是正宗日本最佳口味呢！