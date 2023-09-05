香港 放寬防疫措施後，我年初從洛杉磯直飛香港，參觀了坐落於西九文化區的香港故宮文化博物館 。

博物館正門入口的朱紅色大門和北京 故宮如出一轍，布滿門釘，古色古香，讓我夢回紫禁城。進入中庭。陽光透過琉璃瓦天花板傾灑下來，讓人備感溫馨。透過超大玻璃窗，可以就近觀賞維多利亞港的無敵海景，遠眺大嶼山和青馬大橋，還把正對面香港島的城市景致盡收眼底。

走進「紫禁萬象」第一展廳，看到100多件故宮典藏，包括典籍古物、創新工藝等，重現了清代紫禁城的面貌，還有一塊清宮留下的金磚，讓人嘆為觀止；這塊金磚，於清嘉慶21年承造，二尺二寸見方。它是清宮檔案記載以來尺寸最大的金磚，被譽為中國傳統窯磚燒製業中「皇冠上的明珠」。

第二廳是「紫禁一日─清代宮廷生活」展覽，置身於300多件故宮珍藏的精美器物中，我彷彿穿越時空，來到18世紀紫禁城「一日遊」；由於香港故宮別出新裁，在展示方法上添加很多視覺、聽覺、感覺的體驗，讓這些「靜」器物都「活」了起來，為我所用，我走到展廳盡頭，紫禁城已夜色瀰漫。

乾隆皇帝在寢榻沉沉睡去，夢見早年病逝的元配富察皇后，我也躺在沙發上，看到天花板投影出的兩隻纏綿的蝴蝶，翩然潛入乾隆夢境，體會乾隆到了霜髮覆額的年紀，也發出了「醒看淚雨猶沾枕，靜覺悲風乍拂帷，似昔慧賢曾入夢，尚餘慰者到今誰」的哀鳴。

我愛好收藏，對各種瓷器情有獨鐘。來到第三展廳，看到「凝土為器─故宮珍藏陶瓷」150多件精品，讓我大開眼界，其中一套「青花十二月花卉圖題詩句杯」，每件繪有象徵十二花神像的一種花卉，配以詠花詩句，用於祈求耕作豐收的12件瓷杯。更令我久久不能釋懷；還有北宋定窯白釉孩兒枕、明德化窯白釉達摩像、清雍正各色菊花式槃等，都為陶瓷史上的經典之作。瓷器是中華民族貢獻給世界文明的最主要內容之一，通過觀賞，看到瓷器在3000年的生產史上傳承、發展、走向輝煌的全過程。

4號展廳的「龍顏鳳姿─清代帝后肖像」展覽，人物肖像風格雍容華貴、莊嚴肅穆，記錄了皇室成員的面容、氣質，以及彰顯其身分地位的服飾。展出的幾代帝后之朝服像，代表了清宮最高規格人物肖像的藝術成就。更奇妙的是展廳內還設有清宮照相館，讓觀眾使用互動裝置拍照，把自己的頭像放進帝后畫像內，過一把當皇帝皇后的癮。

更值得一看的是有幾個展廳推陳出新，加入了香港元素。例如展覽七：「古今無界─故宮文化再詮釋」，展覽以嶄新手法演繹中國傳統文化，香港多媒體與跨界的6位藝術家，以獨到的視角，發掘豐富多樣的中國文化。讓遊客耳目一新。

藝術家吳子昆的《物化》用全新立體打印技術打印出白色的「傳統文物」，並將「文物」置於全黑空間，配合光影效果，讓觀眾在抽離歷史的背景下，重新理解展品故事。

透過整整一天的參觀體驗，我樂此不疲，久久捨不得離開。我相信香港故宮文化博物館會成為令人震撼、有溫度的博物館，不但會讓中華文化與世界文化之間增添一條文化橋梁，且會使「東方之珠」的香港魅力無窮。