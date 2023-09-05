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愛狗不愛人？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天，小狗又對著不遠處的大狗狂吠，剛巧有位女士經過，她真懂狗：「小可愛，你吠得這麼大聲，是不是因為你害怕呢？」她俯下身看著小狗說。

小狗頓時像遇上了知音友，立即停止吠叫，熱情地迎上那位女士，舔她的手、搖著尾巴。

我有點尷尬，隨口說：「嘻嘻，我的狗愛人、不愛狗。」料不到女士會幽默回應：「剛好相反，我愛狗、不愛人！」我大笑起來：「哈哈！你們是最佳配對呀！」我們相對而笑，小狗則像聽得懂地不停搖尾唱和。

我想那位女士是開玩笑罷了，她對我的態度友善有禮，壓根兒不像一個對人冷漠、沒感情的人呢！我又再想，過去是否真的遇過愛狗愛貓的人，卻對人欠缺愛心？

挖掘回憶，終於想到了。曾經見過有愛狗的主人，家裡養了一隻名種狗，她愛狗如命，看待佣人卻如地底泥，終日聽她發難罵人：「我講過多少次！如果你搞到寶貝不開心有情緒病，你賠不賠得起？」她的佣人們也許是當真氣到病了，沒有哪一個做得長久。

愛狗愛貓卻不愛人，也許背後曾遭逢不快經歷吧，曾被人騙？被人出賣？被人離棄？

不過話說回頭，過去遇過的貓癡狗癡們，絕大部分都是善良、親切、樂於助人的，他們會非常熱誠給你提供寵物筆記，還會主動幫寵物主人解疑難呢。

那個晚上，途經跑馬地電車總站時，看見那裡聚集了一群主人與狗，一張張祥和的臉，也許正在互訴帶狗樂事吧。

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