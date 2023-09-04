多年以來照顧家母，學了不少保健常識，最近常常被問，為何母親要置換人工髖關節 ？何時應該考慮換關節？可以與大家分享一下經驗。

家母經歷的最大問題就是「痛」，她與先父一樣，十分會忍得，即使身體痛楚也勉強忍耐，不到最後關頭絕不抱怨，以免麻煩人。最近她走路一拐一拐的，用一種奇怪的方式慢慢步行，令我心中起疑，於是帶她看醫生。

85歲的她骨質疏鬆，身體多處骨頭都變差，醫生查看X光片說︰「髖關節的軟骨流失，骨頭互相碰撞，應該會很痛。如果痛到步行也有困難，可能寧願坐輪椅也不步行。」家母聽了，不斷點頭表示同意。

她的盆骨疼痛，走得愈來愈慢，每天都在受折磨。醫生建議置入一個陶瓷製的人工髖關節，可以多角度活動，手術後有如新關節，可以如常走路，不再痛楚。大家聽了，馬上同意做手術。

手術非常成功，家母目前仍在做術後的物理治療，值得分享的是：一、請堅持鍛鍊腿部肌肉 ，平時多步行，做抬腿、深蹲等運動，強化臀部和腿部肌肉，以免日後肌肉流失；二、盡量不要蹺腳，因為一蹺腳，就將髖關節向內旋轉，久而久之會引致勞損。

多練腿部肌肉，正襟危坐，就是保護腿部的重要方法。