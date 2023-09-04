澳門 的大型表演活動「水舞間」，2010年9月首次公演，13年來已吸引世界各地逾100萬觀眾觀賞。節目耗資超過20億港元(約2.5億美元)，有大約80位來自全球25個國家的表演者在舞台上表演。據說目前正在重塑構思，將以全新面貌登場，十分期待，希望能令人大開眼界。

節目名「水舞間」，顧名思義有水有舞，但也不完全是水中跳舞，節目的英文名稱是dancing water ，直譯是「跳舞之水」，跳舞的是水不是人，觀賞的重點是水不是人。

水可觀乎？孟子說「觀水有術，必觀其瀾」，「瀾」是波瀾。孟子觀的是活水，活水自然有瀾，死水本來無瀾，但1930年代四川有位小說家李劼人，有本著名小說叫《死水微瀾》，寫出了「死水」居然可以「微瀾」。

《死水微瀾》的背景為1894年到1901年，即甲午戰爭到辛丑條約訂定的那段時間。內容以成都一鄉鎮為背景，寫出那時內地社會兩種惡勢力的相激相蕩。小說裡有個重要人物叫羅歪嘴，他令到本來是當地居民打砸搶燒天主教堂的一宗「教案」，起死回生，抓住機遇，使他憑著教案而傳奇發家，「死水」而能「微瀾」。

再看澳門的「水舞間」，觀眾看到的水量很多，據說觀眾席下是全球最宏偉的商用泳池，儲水量高達370萬加侖，而且在表演時劇院可動用239個自動噴泉，營造不同的水效果，讓演員不斷穿梭於水柱間。這些水全是死水，可不是活水，是技術效果令死水似活水。

大部分觀眾看「水舞間」只看到水，但我看的則是水下有地，是「水地舞」而不僅是「水舞」，因為表演的水池，需要時可利用11個10噸重的升降台，不到1分鐘就能令26呎深的水池變成陸地舞台。