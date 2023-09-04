我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

水舞間

〈六合飛翔〉岑逸飛

澳門的大型表演活動「水舞間」，2010年9月首次公演，13年來已吸引世界各地逾100萬觀眾觀賞。節目耗資超過20億港元(約2.5億美元)，有大約80位來自全球25個國家的表演者在舞台上表演。據說目前正在重塑構思，將以全新面貌登場，十分期待，希望能令人大開眼界。

節目名「水舞間」，顧名思義有水有舞，但也不完全是水中跳舞，節目的英文名稱是dancing water ，直譯是「跳舞之水」，跳舞的是水不是人，觀賞的重點是水不是人。

水可觀乎？孟子說「觀水有術，必觀其瀾」，「瀾」是波瀾。孟子觀的是活水，活水自然有瀾，死水本來無瀾，但1930年代四川有位小說家李劼人，有本著名小說叫《死水微瀾》，寫出了「死水」居然可以「微瀾」。

《死水微瀾》的背景為1894年到1901年，即甲午戰爭到辛丑條約訂定的那段時間。內容以成都一鄉鎮為背景，寫出那時內地社會兩種惡勢力的相激相蕩。小說裡有個重要人物叫羅歪嘴，他令到本來是當地居民打砸搶燒天主教堂的一宗「教案」，起死回生，抓住機遇，使他憑著教案而傳奇發家，「死水」而能「微瀾」。

再看澳門的「水舞間」，觀眾看到的水量很多，據說觀眾席下是全球最宏偉的商用泳池，儲水量高達370萬加侖，而且在表演時劇院可動用239個自動噴泉，營造不同的水效果，讓演員不斷穿梭於水柱間。這些水全是死水，可不是活水，是技術效果令死水似活水。

大部分觀眾看「水舞間」只看到水，但我看的則是水下有地，是「水地舞」而不僅是「水舞」，因為表演的水池，需要時可利用11個10噸重的升降台，不到1分鐘就能令26呎深的水池變成陸地舞台。

澳門

上一則

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

下一則

台灣，我又回來了

延伸閱讀

才缺席9月音樂節 那英又宣布10月澳門演唱會「延期」

才缺席9月音樂節 那英又宣布10月澳門演唱會「延期」
澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出

澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出
中旅客上半年外遊 亞洲鄰近國包辦前5名

中旅客上半年外遊 亞洲鄰近國包辦前5名
日宣布核汙水排海 港澳迅速宣布禁止福島等地食品進口

日宣布核汙水排海 港澳迅速宣布禁止福島等地食品進口

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美