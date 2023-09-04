移民 這個議題其實從來都不是新鮮事。

大概半個世紀之前，偶爾會聽到媽媽在說，哪個新界親戚移民荷蘭，舅舅一家將移民舊金山 ，又或是台山婆鄰居移民溫哥華等等。記得1980年代初，在溫哥華機場轉機時，地勤人員高呼完英語後，還會補叫台山話呢！

其實移民這回事因人而異，有人習慣、有人不習慣；有人初時不習慣，但慢慢就適應了；有人一開始就討厭新環境，日子久了更是痛苦難耐，怎麼樣也不能適應新生活。

有些人一生都居於港島區某舒適圈，就連九龍也沒涉足過，又怎麼能冀望他們跨越大海洋、跑到完全陌生的地方去安居呢？

本人有幸於20來歲時在加拿大 唸大學，初嘗在彼邦生活的苦與樂，對生活添了一些啟示。及後當了媽媽，就非常重視培育孩子的適應能力，期望他們長大後，那怕是居於非洲或北極，都能樂在其中。

首先會教導孩子尊重不同國籍朋友的文化和習慣，欣賞他們的生活模式。托賴(託人之福)！孩子們從小就習慣了跟不同國籍人士交朋友，即使到達地球上任何地方，都不存在交不到朋友、感到孤寂的問題。

從小鼓勵孩子放膽嘗新食物，是提升適應能力的最佳方法。長大了，他們都習慣去到哪裡、吃到哪裡，完全不存在「移民吃不到美食」的問題。

基本態度的培育尤其重要，若能保持態度開明和做事靈活彈性，地球上任何一個角落都能活出彩虹。