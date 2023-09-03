談到「我的香港 親友」，讓我想起在小學會考 （後來的升中試）前，就讀英文夜校的一位同學「黃孝廉」。從他的名字看來，是一個標準的中國名字，而且很有涵義。我之所以特別記得這個名字，是因為他是一位金髮藍眼睛的外國孩子，粵語地道了得，卻跟我一樣要到英文夜校補習英文，非常奇怪，因此對他的印象特別深刻。

我們的結緣是因為當年的小學會考，這個 考試很重要，它會決定你能否升讀英文中學，影響你的一生。我是內地來的新移民 ，英文程度落後，為了未來，當然不能不補習英文，而這個情況竟然也發生在一個純種的洋人身上，情況就有點特別。

我和這個洋孩子是不期而遇。開課第一天，學生在課堂外排隊，由老師編排座位，當時的教室是雙連位，黃孝廉先坐下，沒有人願坐在他旁邊，為的是種族不同，怕難相處，我卻自動請纓，願與他同坐，希望能對學英文多一點幫助，沒想到他的英文程度還比不上我，那是始料未及；就是這樣陰錯陽差，我們因此成為好友。

當時的主任老師是一位正在香港大學讀書的兼職女大學生，她很西化，接受來自正統的香港英語教育體系，常愛穿香港大學校服上課，以表示身分。她對黃孝廉這位金髮男學生，見慣不怪，不覺得他前來補習英文，有何不妥，還給黃孝廉起了個Joe Wong的英文名字 。

我和黃孝廉的家境相若，都是住在九龍城，離亞皆老街的補習學校只有三哩路程，乘坐巴士不到15分鐘，如果步行大概45分鐘，由於我們常相約步行上課，多了談話機會，從而了解他的身世；原來他是孤兒，出生不久後由一位中國媽媽領養，對親生父母和國籍一無所知，他媽媽姓黃，給他取名「孝廉」，他家生活貧困，靠媽媽替人車衣過活。

我問他知道這名字的涵義嗎？他說自幼媽媽就告訴他；「孝」是孝順父母，聽從父母的教誨和敬老；「廉」是知慳識儉，積蓄防飢。我告訴他：「你媽媽給你這個名字很有意思。」黃孝廉認真地說：「我很愛我的媽媽，她照顧我無微不至，常把好吃的都給我，她工作很辛苦，我一定要用心讀書，將來賺到錢，要盡量孝順她，讓她過好日子。」

由於我們性格相近，談得投契，大家用道地粵語交談，沒有種族隔閡的感覺，建立了平等的友誼，並維持了好幾年。這種沒有隔閡的關係，對我日後移民美國，增加了不少融入主流社會的信心。雖然洋人身分在當年的香港，的確給了他不少的優勢，我比他的成績好，求學過程卻不如他那般順利，不過，他的努力和決心也不能完全抹殺。最終令他能順利進入知名英文中學和最頂尖的香港大學，完成學業，找到比我更理想的高薪職位，讓他可以實踐他的承諾，報答媽媽一生勤勞養育之恩。

我想黃孝廉和我是最平凡不過的普通學生，種族只是外表的不同，沒有所謂「優越感」，他的優勢待遇是人為的，是當時崇洋的社會環境造成的，與他本質無關。他的身世雖然可憐，缺乏父愛，卻能生得逢時，以洋人的外表占盡優勢，讓他的努力能事半功倍，補償了不幸，這是他的福氣，與種族優越完全扯不上關係。