孩子的爸爸眼泛淚光訴說：「我不明白為什麼他性侵 完我的女兒五分鐘後，還能若無其事地和我們一起飲茶……？」性侵他女兒的人是他的親生爸爸，亦即女童的祖父，這事件發生於十多年前英國東部一個家庭。

從女兒幼兒階段開始，祖父經常會來幫忙照料孫女；現年18歲的女兒仍能清晰記得小時候，祖父陪她看完卡通後，就會要求她進房幫他換衣服，然後再要求女童替他做些事情，其後祖父又會在她身上做些事情……。

可憐的女童年幼無知，一直以為這是所有祖父和孫女都會做的事情，因此沒有告知父母。直至大概十歲，女童在學校上了一堂性教育 學課，導師講及性侵和自我保護的內容，她如遭雷殛：「天哪，我不就是被性侵的受害人嗎？」

女童感到極為羞恥及內疚，她內心在絞痛，「是自己犯錯嗎？會連累祖父嗎？爸媽會相信我嗎？會怪罪於我嗎？」女童情緒非常混亂，以至於病倒了！

於一次散步中，媽媽鼓勵女兒吐出心中話，女童終於和盤托出，媽媽絲毫沒有責怪女兒，她痛心地跟女兒說：「讓我們一起努力度過這個難關吧！」

最後，祖父被判監13年半，去年他在獄中去世；女兒後來須長時期接受心理輔導，終於走出陰霾，現在熱心幫助推廣教育小孩及家人若被性侵應及早舉報。

事實上，不少孩子沒有這女童的那分運氣，即使說出真相，可惡的大人竟然不願意相信呢。