我不會反對韓劇 《壞媽媽》是婆媽煽情的劇情，但也絕對不能不承認，它給予現代媽媽製造了當頭棒喝的效果，讓每一位媽媽在觀看之餘，都會暗地自我反省：「我也是壞媽媽嗎？」

首先要對飾演壞媽媽的演員羅美蘭致以誠心的敬意，本人非常欣賞這位48歲演員的精湛演技。

打從2015年播映的《請回答1988》已留意上她，當年只有30來歲的她，演大媽母親角色已入木三分，既自然又幽默。畢業於首爾藝術大學的羅美蘭，於《壞媽媽》劇中飾演養豬農大媽，壓根兒是揮灑自如，令人擊節讚賞，太出色了！

那麼壞媽媽究竟有多壞？豬農大媽的丈夫不幸逝世，她含辛茹苦將遺腹子養育成才，兒子終於成為年輕有為的檢察官，前途一片光明，媽媽終於得償所願，苦盡甘來了，她又何壞之有？

料不到，媽媽的苦會無休止的來襲！兒子是媽媽的命根，但他卻恨透媽媽，不欲跟她再有任何接觸。被自己孩子唾棄，那該是一種刺心入肺的痛吧。

於兒子的記憶系統中，原來儲滿了壞媽媽的所作所為，比如是媽媽從來不會讓他吃得飽飽的，因為媽媽說人飽了就會想睡覺，那就沒有足夠時間溫習了。

類似的情景見過太多了，誰人成功當了醫師後，不欲再見從小對他吆喝的虎媽；誰人突然搬走，從此不再跟父母聯絡。

可是有危也有機，《壞媽媽》的母子終於能重新建立關係，現實生活也絕對可以成真呢，絕對不怕遲呀。