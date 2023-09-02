2023年香港書展現場一景。（作者提供）

由港鐵灣仔車站出來，隨著人流我走上天橋。颱風已過，天氣還好。是去書店 嗎？準確地講，是去書展—一年一度的香港 書展。以往就想過來看看，結果一再錯過，這次終於成行。會展中心是其多年的舉辦地，今年依舊。儘管不太熟悉那裡，但是沒有關係，沿途設有不少臨時性的指示牌，一個接著一個，引導著你的前進方向。我加快腳步，不斷超越前面，終於以較快速度抵達。

在入口處，先是出示本人的港澳通行證，檢票員見我屬於65歲以上年齡段，當即免費開閘。

結果，竟然誤打誤撞首先闖入兒童天地來了，裡面有眾多家長帶著孩子在玩耍、在買書，這才知曉今年書展是以「兒童及青少年」作為年度主題的。於是，也和孩子們一塊在電視裡看了一會卡通片。接著離開這裡轉到大廳，進而了解到這次書展的參展商有700多家，同時還會舉行多項文化活動。比如梅子、鄭政恆主講《劉以鬯的書和人—逝世五周年紀念》；何福仁、郭詩泳、劉偉成主講《從未離開的西西》；《香港戰後記事1945—1949》的新書發布暨讀者分享會之類。

書展分為兒童天地、開學祭、音像、文儀用品及文代精品館，收藏品專區、年輕人天地、電子書及線上書堂、心靈書區、綜合品專區和英語世界九大展區，而我自然是把時間主要消耗在港台展館，找找需要的文學書、歷史書。

後來，書包的份量愈來愈重，而我依然堅持在展區來回行走的時候，心裡多少有了以下幾點感觸：一是它不同於內地的書展，比如北京 國際書展是以版權交易為主，而香港書展完全就是一個大賣場。以現場售書為主，相當於內地的書市，比如北京的朝陽公園書市以及更早的地壇書市。

二是這裡既賣新書也賣舊書。我就偶然發現神州舊書的展位，面積不小，擺滿舊書和舊報紙。它的老闆、也是《販書追憶》一書的作者歐陽老先生正在裡面忙碌著，我過去和他打個招呼，簡單聊了幾句。直到現在，我一直是他柴灣店裡的常客，沒想到卻在書展遇見。

三是港台版展台往往人頭攢動，內地版展台相對而言人少。什麼原因呢？除了某些書籍專業性太強的因素以外，僅就裝幀、設計、印刷而言，我以為還有差距。

見過買書交款排隊的嗎？在某家港台出版社的展位我見到了，排了十幾個人，況且不斷有人加入，我也在其中。這種情景，使我想起上個世紀七十年代，內地重印外國文學名著時也曾有過，在新華書店櫃檯排隊交款甚至排到門外，比這還要火爆。

本想曬曬所買的書，轉念一想，算了，暫時保密。透露一下這些書的出版社吧：牛津大學出版社、中華書局、天地圖書有限公司、三聯書店等等。

順便說上一句：當我離開時，窗外暮色中的維港很美。