南蓮園池。（圖：作者久彌提供）

曾來去香港 數次，主要是訪友，並非尋幽探勝，但有一次、大概是十年前，在鑽石山、高樓上的同學家，早上喝完咖啡後，他說，我喜歡石頭，可到他家樓下不遠、走路可到的小公園去看看。因他對石頭沒興趣，讓我們自己去，然後中午回來一起去吃飯。

我原對這小公園原沒抱太高期望，到了才知它叫南蓮園池，在香港諸多名勝 中，似未曾聽人提起過。進入之後，雖是冬季，但見綠草如茵、松柏處處；還有些我猜是洋紫荊，開著些紅紫的花，穿插點綴其間，環顧四圍高樓矗立，覺得彷如沙漠中的綠洲。

園中有一個很大的廟宇，正殿有個「天王殿」扁額，右邊有個鐘樓，左邊有個鼓樓，門都是關著的；外面的水池很有特色，環池周邊有如北京 故宮的龍頭噴水，池中各色睡蓮開得甚是好看。

另一個有特色的水池則種植美國南方沼澤地的水杉，水杉本是參天大樹，這裡的水杉只有兩、三人高；說它是盆景，哪有這樣大的盆景，說它是實景，哪有這樣小的水杉林，可謂巧奪天工。

奇石沿著路徑遍布各處，石頭的顏色、肌理、形狀各不相同，看來都是未經人工雕飾；安置的方法，則像畫譜說的攢三聚五，錯落有致。有一處坡地不僅石頭好看，背後青草坡上那些樹，樹幹、樹枝，都是白色，無葉也無花，和其他各處蔥翠的樹叢形成對比，但每棵樹的姿態又各擅勝場，自成一個迥然有別的風景區。

我和老伴漫步品評欣賞，不覺午之將至，行至一處，看見一座石頭假山，山上有瀑布流下，如一簾窗紗，垂掩著一面玻璃牆，裡面正好是一個餐廳，在裡面用餐，簡直就是在水簾洞裡用餐，當然不能錯過，於是打電話告訴同學，不回來和他們吃中飯了。

餐廳只提供素食，那樣也好，在外面油葷吃多了，正好清清胃，但那從瀑布簾裡向外看的感覺，頗如避世，好像塵囂也被清洗了些，雖記不得吃了些什麼菜，但那氛圍，卻是回味無窮。

除了外面展示的石頭，還有展覽館，內部的石頭有的配上畫龍點睛的書法題辭，道出該石的特點，更能幫助欣賞。我印象深刻的是一個在大沙盤裡，由好幾塊類似石頭，擺出的枯山水，而每塊石頭都由天然不同顏色的黃、灰、褐、赭等色層層相疊構成，它們擺得疏密遠近恰到好處；中間似有峽谷流水，但因頂部都是近乎平的，和那整體看起來黃褐赭顏色，竟令我覺得有美國大峽谷一角的意味。我想愛石人如不來此賞石，會是一大遺憾。

館內展出的山水、花鳥、人物等竹雕，圖案有傳統的，也有很創新的，雕工精巧細緻，可說是我所見過最好的竹雕，喜歡這類手工藝的人，也是不可錯過的。

很感激同學告訴了我這個暗中明珠好所在，雖然名氣和地方都不大，但內涵豐富，園中古式亭台水榭，也都足令人遊憩流連，如去香港，我是會再去好好盡情欣賞盤桓一天的。